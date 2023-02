Sento ancora la vertigine, serie tv Amazon Prime Video: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

A partire dal 20 febbraio, su Amazon Prime Video, parte la docu – serie intitolata Sento ancora la vertigine. L’intera produzione è orientata su Elodie.

Sento ancora la vertigine, regista e curiosità

Il titolo Sento ancora la vertigine fa riferimento a uno dei singoli più noti dell’artista, ovvero Vertigine. La produzione è a cura di Amazon Italia, che ha collaborato con la società Groenlandia. La regia è curata da Nicola Sorcinelli, già ideatore del cortometraggio Moby Dick, vincitore ai Nastri d’Argento.

In totale, Sento ancora la vertigine è composta da tre episodi, che a loro volta hanno una durata di circa un’ora ciascuno. Ogni appuntamento è prodotto da Matteo Rovere (Romulus, La legge di Lidia Poet e Il primo re) e Leonardo Godano (La bella stagione).

Sento ancora la vertigine, la trama

In Sento ancora la vertigine la protagonista assoluta è Elodie. L’artista, infatti, ha scelto di raccontarsi, mischiando elementi della sua vita privata con quella professionale. Nata a Roma, Elodie Di Patrizi deve la notorietà ad Amici di Maria De Filippi, talent nel quale si è classificata seconda nel 2015.

Nel 2017 vive il secondo momento di svolta importante, dopo che l’allora direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti la sceglie tra i Big della kermesse. Qui si piazza in ottava posizione cantando Tutta colpa mia. Torna a calcare il palco dell’Ariston nel 2020, quando con Andromeda arriva settima. Da qui in poi, Elodie colleziona un successo dietro l’altro, che la portano a essere co – conduttrice di Sanremo 2021.

Spoiler finale

Ma in Sento ancora la vertigine sono mostrate anche le fragilità di Elodie. L’artista, per sua stessa ammissione, è costantemente in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere mai abbastanza. Inoltre, negli episodi presenziano degli ospiti, in particolare artisti e colleghi. Tra loro, come è possibile vedere dal trailer, c’è Mahmood. Quest’ultimo, negli anni, ha lavorato come autore di numerosi brani di Elodie, tra cui Andromeda e Nero Bali.

Il 10 febbraio è rilasciato l’album Ok. Respira

Il mese di febbraio 2023 è ricco di impegni per Elodie. La cantante, oltre al già citato Sento ancora la vertigine, dal 7 febbraio è tra le protagoniste in gara al Festival di Sanremo, così come annunciato mesi fa dal conduttore Amadeus. Il 10 febbraio, inoltre, è prevista l’uscita del suo quarto album di inediti, intitolato Ok. Respira. Nella collezione è presente la traccia Dune, ovvero il singolo sanremese scritto per lei (tra gli altri) da Federica Abbate.