Il Dottor Alì puntata Aria nuova il 17 febbraio su Real Time: trama, cast e curiosità

Sabato 17 febbraio, su Real Time, è in onda la puntata Aria nuova de Il Dottor Alì. La serie medical è trasmessa a partire dalle ore 21:20.

Il Dottor Alì Aria nuova, regista e dove è girata

Il Dottor Alì è una produzione originale della MF Yapim. La serie è il remake realizzato in Turchia della serie Good Doctor, nata in Corea del Sud e che ha ispirato la popolare versione statunitense dal nome The Good Doctor.

In Turchia è andata in onda sull’emittente FOX con il titolo originale Mucize Doktor. Al centro della storia c’è Ali Vefa, medico affetto da sindrome di autismo. Le riprese si sono svolte ad Istanbul. La serie, composta da due stagioni, ha come registi Yusuf Pirahasan e Aytac Cicek. Gli sceneggiatori, invece, sono Pinar Bulut e Onur Koralp.

Il Dottor Alì Aria nuova, la trama

Nel corso di Aria nuova de Il Dottor Alì continua serrata la lotta per accaparrarsi i migliori ruoli dell’ospedale. Tutto ciò non fa che peggiorare il rapporto già teso fra Beliz e Kivilcim, che vanno avanti scambiandosi accuse e frecciatine più o meno esplicite. In attesa di trovare una soluzione, a farne le spese sono altri due membri dello staff.

Nel frattempo, durante Aria nuova de Il Dottor Alì, il protagonista continua a portare avanti la relazione segreta con Nazli. Quest’ultima, in particolare, non vuole far sapere a nessuno del loro rapporto perché teme conseguenze sia per lei che per il suo compagno.

Spoiler finale

Intanto, in Aria nuova de Il Dottor Alì, i personaggi principali devono fare i conti con l’ultima arrivata in ospedale. Si tratta di Damla, nominata come nuova assistente e che rischia di minare gli equilibri nella struttura sanitaria. La donna, infatti, è molto ambiziosa e mostra tanta rabbia verso gli altri.

Infine, hanno grande spazio i casi clinici dei pazienti. In primis c’è una neonata che presenta alcuni problemi di salute. In seguito, è accolto nella struttura un uomo alle prese con un cancro. Infine, Alì si mette nei guai dopo che rivela a un malato qualcosa che non avrebbe dovuto dire.

Il Dottor Alì Aria nuova, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella serie Il Dottor Alì, in onda su Real Time e in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.