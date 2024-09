Ascolti settimana 9 15 settembre: in prima serata vincono le fiction, disastro Pomeriggio 5

Da lunedì 9 a domenica 15 settembre è andata in onda la prima settimana di programmazione autunnale e qui di seguito analizziamo gli ascolti ottenuti dai vari format. In prima serata hanno dominato le fiction.

Ascolti 9 15 settembre, continua il fenomeno Temptation Island

Analizzando gli ascolti dal 9 al 15 settembre spiccano quelli di Temptation Island. Vi era grande curiosità per la prestazione, in termini di dati Auditel, del dating show. Il format, guidato da Filippo Bisciglia, per la prima volta è andato in onda a settembre: fino ad ora, infatti, era sempre stato proposto in piena estate. Il debutto di martedì ha convinto 3,3 milioni di telespettatori, per una share del 23,9%.

Il resto delle giornate, tralasciando gli eventi (la partita Italia-Israele di lunedì e il TIM Music Awards di venerdì e sabato), sono state vinte dalle fiction. In particolare, nella serata del mercoledì ha trionfato I Fratelli Corsaro, produzione visibile su Canale 5 che ha convinto due milioni e mezzo di persone con il 16,5% di share. Il giovedì, Kostas su Rai 1 si è fermato a 3,2 milioni di telespettatori con il 21,1% di share.

Gli esordi dei format di politica

Nella settimana dal 9 al 15 settembre, in prima serata, vi sono stati vari debutti di format di approfondimento politico e sociale. Mario Giordano, con Fuori dal coro di mercoledì, ha informato 768 mila individui con il 6,2% di share.

Il giovedì, il faccia a faccia fra i rientranti Dritto e rovescio e Piazzapulita è finito con un leggero vantaggio per Rete 4. Del Debbio ha intrattenuto 935 mila persona con il 7,4%, Formigli ha convinto 848 mila individui con il 6,8%.

Da segnalare, il venerdì, gli ottimi esordi di Quarto Grado (1,2 milioni di spettatori con il 9,4% di share) e di Propaganda Live (6,7% di share con 828 mila telespettatori). Il mercoledì, Federica Sciarelli con la nuova edizione di Chi l’ha visto? ha informato poco meno di 1,4 milioni di persone per il 9,6% di share. Non eccezionale, invece, il debutto di Donne sull’orlo di una crisi di nervi 2, che giovedì ha intrattenuto 629 mila persone (share al 4,1%), battuto anche dal film The Batman su Italia 1.

Ascolti 9 15 settembre, bene Affari Tuoi e Mattino 5, Merlino perde contro Matano

Analizzando le altre fasce orario della settimana dal 9 al 15 settembre è possibile notare un sostanziale dominio della Rai. In access, De Martino con Affari Tuoi e Vespa con Cinque Minuti hanno sfondato rispettivamente la soglia dei 4,5 e dei 4 milioni di telespettatori, dominando contro Paperissima Sprint.

Per quel che riguarda la politica, 4 di Sera è doppiato da Otto e mezzo, con il talk di Gruber che ha superato agilmente il 9% di share. Nel preserale, Insegno con Reazione a Catena con una media di 3,2 milioni di persone sconfigge quotidianamente La Ruota della Fortuna, fermo a una media di 2 milioni e mezzo di individui.

Nel primo pomeriggio, le soap di Canale 5 sconfiggono agilmente La Volta Buona di Balivo e Il Paradiso delle Signore. Dalle 17:00, La Vita in Diretta con Alberto Matano, con una media di 1,5 milioni di telespettatori, ha vita facile contro Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino, ferma ad 1,1 milioni di ascoltatori. Da segnalare gli ottimi ascolti di Geo, la cui prima settimana di programmazione termina con una share media vicina al 10%.

La mattina, il tandem Mattino 5 News con la coppia Vecchi-Panicucci e Forum con Palombelli permette a Canale 5 di vincere, seppur di poco, contro la concorrenza. Un ritorno pessimo, infine, è quello di Mattino 4 con Poletti-Panicucci: l’appuntamento del 09/09 ha conquistato 130 mila persona con il 2,5% di share. Infine, domenica, Domenica In esordisce con un media di 1,9 milioni di telespettatori, mentre Verissimo si ferma a 1,8 milioni di spettatori.