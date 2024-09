La Promessa, le trame dal 16 al 20 settembre

La programmazione tv italiana de La Promessa prosegue, con appuntamenti inediti, da lunedì 16 a venerdì 20 settembre. La serie, originaria della Spagna, è proposta da Canale 5 tutti i giorni, dalle 15:40 circa alle 17:00, quando la linea passa a Pomeriggio 5.

La Promessa 16 20 settembre, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 16 settembre, Manuel è in difficoltà. L’uomo non riesce a comprendere ciò che passa per la testa di Jana, che all’improvviso ha deciso di distaccarsi da lui ed interrompere la relazione. La ragazza, intanto, si sfoga con Abel.

La Promessa 16 20 settembre, la trama

Durante l’appuntamento del martedì, Romulo informa tutti che si è verificato il furto di un orologio da polso dal grande valore. Per tale motivo, avvia una indagine interna, determinato ad individuare il colpevole prima che intervenga la Guardia Civile. I principali sospetti, almeno inizialmente, sono riversati su Petra, che non appena sente le parole dell’uomo reagisce andando sulla difensiva.

Nel corso de La Promessa del mercoledì, Candela irrompe di nascosto nella zona riservata ai nobili per fare una telefonata, di nascosto da tutti. Tuttavia, Alonso la vede e prova a fermarla per chiederle spiegazioni. Lei, tuttavia, riesce a fuggire.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana dal 16 al 20 settembre de La Promessa va avanti il giovedì. Maria è stata licenziata, ma riceve l’aiuto di Jana, che la ospita nella casa di Ramona, oramai vuota. Alonso vuole punire Candela per l’infrazione commessa, ma Romulo e Catalina provano a convincerlo a non farlo, difendendo la donna.

Infine, il venerdì, Margarita informa Lorenzo di aver visto Pelayo mentre donava dei soldi al mago. Jana, a sua volta, soffre per l’assenza di Maria ed appare sempre più stanca e nervosa.

La Promessa 16 20 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.