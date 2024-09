Gli ascolti tv della settimana dal 16 al 22 settembre: pessimo il GF, debutto tiepido per Amadeus

Sono tante le indicazioni derivanti dagli ascolti tv della settimana da lunedì 16 a domenica 22 settembre. Fra gli elementi di maggior interesse, sicuramente, c’è il debutto di Amadeus su NOVE.

Ascolti tv 16 22 settembre, l’Amadeus Day e gli altri format in access prime time

Il tanto annunciato Amadeus Day di domenica 22 settembre ha ottenuto degli ascolti tiepidi. La prima puntata di Chissà chi è ha intrattenuto, nel totale delle reti Discovery, 1,6 milioni di persone, con l’8,8% di share. Di questi, 926 mila persone erano sintonizzate su NOVE. Peggio ha fatto il Suzuki Music Party, che ha raggiunto, in simulcast, 968 mila persone e il 7,1%. Su Rai 1, Affari Tuoi ha perso qualcosa in termini di telespettatori, ma non di share. De Martino ha intrattenuto 4,4 milioni di persone, per il 25% di share.

Al di là delle prestazioni delle reti ammiraglie è necessario considerare anche i dati del talk show politici. Sempre ottimi, a tal proposito, sono gli ascolti di Otto e mezzo su La7, con Lilli Gruber che doppia quotidianamente il diretto concorrente 4 di Sera con Paolo Del Debbio.

Il prime time

In prima serata, la Rai può essere sicuramente soddisfatta degli ascolti tv dal 16 al 22 settembre. Nonostante molte produzioni abbiano subito un calo, infatti, la televisione di Stato è riuscita comunque ad avere la meglio sull’offerta Mediaset.

Le uniche eccezioni sono state il martedì ed il sabato, quando i format firmati da Maria De Filippi, ovvero Temptation Island e Tu si que vales, hanno dominato rispettivamente con 3,1 milioni di telespettatori ed il 21,5% di share (dato in calo rispetto ad una settimana fa) e 3,6 milioni di spettatori con il 28,5% di share.

Disastroso il Grande Fratello: l’esordio del 16/09, con il 21,3% e 2,5 milioni di persone catturate, è quello meno visto di sempre. Ancora peggio ha fatto l’appuntamento del giovedì, fermo a 2 milioni di telespettatori ed il 17,1% di share. Pessima anche la performance della seconda puntata de I Fratelli Corsaro, crollato a 1,9 milioni di telespettatori con il 13,6%.

Le fiction Rai, seppur faticando, tengono bene: Kostas con 3 milioni e il 18,6% di share, Brennero con 2,8 milioni ed il 17,2%. Male Sempre al tuo fianco, la cui seconda puntata si è fermata a 2,2 milioni di spettatori. Infine, per l’intrattenimento Rai, bene l’esordio di Tale e quale show con il 19,9% di share e 3 milioni. Brutto risultato per Chi può batterci? di Marco Lioni, fermo a 2,1 milioni di persone e il 15,7%.

Ascolti tv 16 22 settembre, le altre fasce orarie

Nella settimana dal 16 al 22 settembre, Pino Insegno con Reazione a Catena supera in ascolti La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti che, tuttavia, si avvicina non poco ai dati del game della rete ammiraglia della Rai.

Nel daytime, la mattina fa bene molto bene Canale 5 con Mattino Cinque News e Forum. Il rotocalco di Panicucci-Vecchi, in particolare, è stabilmente sopra il 20% di share. Il pomeriggio, invece, positivi i dati delle soap, mentre continuano ad essere negativi gli ascolti di Pomeriggio 5, che sta sempre sotto l’1,5 milioni di spettatori, rimanendo molto staccato da La Vita in Diretta, che supera in maniera agevole tutti i giorni i 2 milioni di persone. Ottimo, il primo pomeriggio, Ore 14 con Milo Infante (con una media settimanale dell’8% di share). Bene, infine, Italia 1 con la vela, che ha ottenuto un picco dell’8% nella giornata del giovedì.