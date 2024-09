Amadeus debutta su NOVE, ma gli ascolti deludono: i dati di Chissà chi è e il Suzuki Music Party

Domenica 22 settembre si è consumato uno degli eventi più attesi della stagione televisiva 2024-2025. Stiamo parlando del debutto di Amadeus su NOVE, trasmesso in simulcast su tutte le reti Discovery ma che ha deluso dal punto di vista degli ascolti.

Amadeus NOVE ascolti, i dati di Chissà chi è e Suzuki Music Party

La prima puntata di Chissà chi è su NOVE, condotta da Amadeus, è stata trasmessa in access prime time il 22 settembre, dalle 20:25 circa. Se dal punto di vista dei contenuti il format ha rispettato la attese, non si può dire altrettanto per ciò che concerne i dati Auditel. Il game show, tale e quale a I Soliti Ignoti fatta eccezione per qualche superflua novità, ha convinto, esclusivamente su NOVE, 926 mila persone, con una share del 5,2%. Se si considerano gli ascolti ottenuti sommando tutte le reti del gruppo, il game show ha tenuto compagnia a 1,6 milioni di persone, per una share complessiva dell’8,8%.

Ancora peggio ha fatto il Suzuki Music Party

Il cosiddetto Amadeus Day, annunciato in pompa magna da Discovery per il 22 settembre, è proseguito in prima serata con l’evento Suzuki Music Party. Nelle idee del padrone di casa, tale format sarebbe dovuto essere una grande festa della musica, alla quale hanno partecipato artisti che, in anteprima, hanno presentato i nuovi brani per l’autunno. Il risultato finale, però, non ha convinto più di tanto, soprattutto a causa della mancanza di nomi altisonanti, in grado di generare interesse.

L’unico elemento di rilievo dello show era, per l’appunto, Amadeus, ma la sua prima uscita in prime time su Discovery non ha convinto negli ascolti. Su NOVE ha intrattenuto 628 mila persone con il 4,6% di share. Un dato, questo, che sale a 968 mila telespettatori con una share del 7,1% considerando l’insieme delle reti Discovery.

Amadeus NOVE ascolti, le reti ammiraglia molto lontane

Il debutto di Amadeus su NOVE, almeno per ciò che concerne gli ascolti, ha sicuramente deluso. Chissà chi è ha dimostrato, per il momento, di non essere un titolo capace di impensierire la concorrenza diretta delle reti ammiraglia. Stefano De Martino su Rai 1, con Affari Tuoi, il 22 settembre ha ottenuto il 25% di share. Un dato, questo, stabile rispetto a quelli degli scorsi giorni. Un leggero calo, invece, si è avuto nel numero di telespettatori, pari a 4,4 milioni.

Ovviamente, un bilancio definitivo potrà essere stilato solo fra qualche settimana. Tuttavia, l’esordio non è decisamente promettente, specie in prima serata. Il Suzuki Music Party ha ottenuto numeri di gran lunga inferiori a Che tempo che fa e a Fratelli di Crozza. Format, questi, che sono titoli di punta di NOVE e che hanno dimostrato che il pubblico, se interessato, è assolutamente capace di andare oltre ai classici canali televisivi.