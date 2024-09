Miss Italia 2024 è Ofelia Passaponti: chi è, carriera ed età

Si chiama Ofelia Passaponti la Miss Italia 2024. La ragazza ha ricevuto il prestigioso titolo durante la finale svolta ieri, domenica 22 settembre.

Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti, la studentessa e modella ha 24 anni

Ofelia Passaponti, nuova Miss Italia, è originaria della Toscana. In particolare, la ragazza vive nella città di Siena. Ha 24 anni ed è una studentessa. Frequenta, infatti, l’Università per conseguire la laurea magistrale in Strategia e Tecniche della Comunicazione. Nel frattempo, porta avanti un lavoro come hostess.

Giunta alla manifestazione con il titolo di Miss Toscana, è molto interessata alla moda ed occasionalmente pratica basket. Uno sport, questo, al quale è molto legata anche per questioni sentimentali. Il fidanzato, infatti, è Federico Casoni, cestista professionista che milita nel team del Ravenna, iscritto al campionato di Serie B2. Anche il padre è un ex sportivo, avendo praticato a lungo pallavolo. La mamma, infine, è una docente universitaria.

I ringraziamenti della vincitrice

Subito dopo l’incoronazione, Ofelia Passaponti ha tenuto a ringraziare le persone a lei più care. La 24enne, come riporta Fanpage, ha sottolineato: “Dedico la vittoria a tutta la mia famiglia e al mio fidanzato che mi hanno sostenuto fin dal primo giorno e che quotidianamente mi spingono a inseguire i miei sogni“.

Ofelia, poi, ha voluto spendere alcune parole verso Patrizia Mirigliani, dimostrando apprezzamento per la novità dell’Academy. Un’introduzione, questa, che secondo Passaponti ha dato la possibilità alle concorrenti “di crescere“, oltre che di vivere “momenti unici ed indimenticabili“.

Nella serata, oltre all’incoronazione di Miss Italia 2024, sono stati assegnati altri riconoscimenti. Ofelia Passaponti ha ottenuto il titolo di Miss Sorriso. La Miss Cinema è la veneta Giulia Caramel, mentre Miss Eleganza e Miss Talento sono Mairana Diop (Lombardia) e Nicole Vioto (Veneto). Infine, Miss Italia Social è Vittoria Latini.

Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti, come è andata la serata

Per l’ennesimo anno di fila, la cerimonia finale di Miss Italia non è stata trasmessa in televisione. Il programma, per anni appuntamento di spicco dell’offerta intrattenimento della Rai, è stato visibile esclusivamente in diretta streaming tramite il sito del concorso. Alla conduzione ha presenziato l’influencer Andrea Dianetti, lo scorso anno concorrente di Tale e Quale Show. La giuria che ha selezionato Ofelia Passaponti come vincitrice era composta in primis da Soleil Sorge. Con lei c’è Giampaolo Morelli, attore noto per aver interpretato per anni l’amato ispettore Coliandro. Infine, la presidente di giuria è Martina Colombari, eletta Miss Italia nel 1991.