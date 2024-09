Ascolti 23 settembre, disastro Amadeus battuto da Casa a prima vista, male Del Debbio

Se Rai 1 e La7 sorridono, tutti gli altri piangono. Gli ascolti di lunedì 23 settembre, la prima giornata con tutti i programmi tv in onda in access prime time, ha delineato uno scenario abbastanza chiaro e, per molti, allarmante.

Ascolti 23 settembre, il disastro di Amadeus

Il primo dato che emerge analizzando gli ascolti del 23 settembre è, senza dubbio, il crollo di Amadeus. Il conduttore, definito una sorta di Re Mida dell’Auditel quando era in Rai, con il passaggio a Discovery per aver perso il suo “tocco magico“. Dopo l’esordio tiepido di domenica, quando con Chissà chi è è andato in onda in tutte le reti del gruppo, ieri il game ha intrattenuto su NOVE 753 mila persone, con il 3,6% di share.

Il game, presentato in pompa magna come la rivoluzione della stagione televisiva 2024-2025, non solo è molto lontano dai risultati delle reti ammiraglia, ma è battuto anche dalla concorrenza interna. Su Real Time, infatti, la puntata di Casa a prima vista ha superato Amadeus, avendo convinto 773 mila euro con il 3,7% di share. Una situazione, insomma, che non può essere definita in altro modo se non disastrosa.

Per Amadeus si tratta quasi di un deja vu: il rischio, infatti, è che possa ripresentarsi lo stesso scenario già avvenuto qualche anno fa, quando il conduttore abbandonò la Rai per cercare fortuna in Mediaset, trovando però solo un flop Auditel.

Affari Tuoi domina, Striscia la Notizia debutta male

Passando alle reti ammiraglia, gli ascolti dell’access prime time del 23 settembre confermano il grande successo di Stefano De Martino. Il presentatore, con Affari Tuoi, è iniziato molto prima rispetto al solito. L’appuntamento, a causa dello sciopero Rai che ha provocato la riduzione della durata del TG1, è partito alle 20:15. Ciò nonostante, ha intrattenuto 4,8 milioni di persone, con una share del 23,6%.

Il gioco dei pacchi non solo non ha risentito del nuovo programma di Amadeus, ma neanche del debutto di Striscia la Notizia 2024-2025. Il tg satirico di Antonio Ricci è tornato in onda con tante novità, a partire dall’arrivo di Nino Frassica alla conduzione. Il pubblico, però, è sembrato poco interessato. Il format, infatti, ha divertito 3,4 milioni di italiani, con il 16,3% di share. Rispetto al debutto dell’anno scorso, Striscia ha perso circa 400 mila telespettatori e l’1,6% di share.

Ascolti 23 settembre, Gruber quasi triplica Del Debbio

Infine, gli ascolti dell’access prime time del 23 settembre evidenziano un dominio di La7 nell’informazione. Lilli Gruber con Otto e mezzo ha informato 1,899 milioni di telespettatori, con il 9% di share. Il diretto concorrente Paolo Del Debbio, nonostante un nuovo studio e l’arrivo del pubblico, assente nella prima settimana, convince con 4 di Sera nella media fra le due parti 811 mila persone, per il 3,9% di share.