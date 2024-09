Grande Fratello, la puntata del 23 settembre: Tommaso e Jessica preferiti, entra Clayton Norcross

Lunedì 23 settembre, Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma, guidato da Alfonso Signorini, ha nel cast di opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Grande Fratello 23 settembre, scintille fra Luzzi e Gatta

Ampio spazio, al Grande Fratello del 23 settembre, lo hanno avuto i tanti flirt che si sono sviluppati nel corso della prima settimana. A tal proposito, protagonista è l’ex Velina Shaila Gatta, che ha attirato le attenzioni di Javier e Lorenzo, entrambi interessati dal punto di vista mentale dalla giovane. Se Buonamici ha apprezzato i primi giorni da concorrente di Gatta, lo stesso non si può dire per Luzzi, che ha invitato la giovane ad avere più “pudore”.

In tutto questo, sullo sfondo, c’è la modella brasiliana Helena Prestes, che ha confessato di provare interesse sia per Javier che per Lorenzo. Quest’ultimo, dopo aver ammesso l’esistenza di una certa complicità con la ragazza, ha confessato di aver avuto in passato una relazione “tossica”, nella quale ha avuto una “gelosia morbosa”.

Jessica e Yulia non vanno d’accordo

Al Grande Fratello del 23 settembre, il programma si è concentrato sul rapporto fra Jessica e Yulia. Le due, nella settimana, non hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza. L’indifferenza, però, si è trasformata in tensione dopo che Bruschi, durante l’ultima puntata, ha deciso di nominare Morlacchi, che non ha preso molto bene questa scelta.

In seguito, Alfonso Signorini ha dato spazio ad un nuovo concorrente. Il padrone di casa, infatti, ha presentato a tutti Clayton Norcross, attore statunitense classe 1954 e noto in Italia per aver prestato il volto al personaggio di Thorne Forrester nella soap Beatiful. Nella lunga diretta c’è stato spazio per la storia di Luca Calvani. Quest’ultimo, in particolare, si è concentrato sul rapporto con la mamma, che ora non ha più.

Grande Fratello 23 settembre, le nomination

Al Grande Fratello del 23 settembre, Signorini ha comunicato l’esito del televoto. I preferiti dal pubblico, dunque i più votati, sono Tommaso e Jessica. Infine, la puntata è terminata con le consuete nomination. I prescelti dagli inquilini sono Iago, Yulia ed Ila: nessuno di loro è a rischio eliminazione, ma il più votato sarà il preferito. Durante le nomination non sono mancate le tensioni. Lorenzo e Luca hanno avuto un duro confronto. Il primo ha nominato il secondo, che lo ha accusato di essere un “falso manipolatore”. Spolverato, allora, lo ha invitato a “sciacquarsi la bocca”.