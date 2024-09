Ascolti in tv, il bilancio della settimana dal 23 al 29 settembre: ottimo Ballando, faticano le fiction

Quella dal 23 al 29 settembre, dal punto di vista degli ascolti tv, è stata una settimana complessa per molti format di prima serata. In evidente crisi soprattutto Canale 5, che fatica e non poco in quasi tutte le prime serate.

Ascolti tv 23 29 settembre, cala Temptation, disastro I Fratelli Corsaro e GF

Passando in rassegna gli ascolti delle prime serate dal 23 al 29 settembre emerge un dato abbastanza evidente: le fiction, sia Rai che Mediaset, faticano in termini di share e telespettatori. Su Rai 1, i titoli I Leoni di Sicilia, Kostas, Brennero e Sempre al tuo fianco sono tutti sotto i tre milioni di telespettatori, con una share lontana dalla soglia psicologica del 20%. Un vero e proprio disastro, invece, per I Fratelli Corsaro, la cui terza puntata, mercoledì 25 settembre, ha interessato solamente 1,8 milioni di italiani, per una share dell’11,7%.

Dalle parti di Canale 5 non si può esultare nemmeno per i risultati degli show di intrattenimento. Il Grande Fratello continua a peggiorare: il raddoppio del giovedì, il 26 settembre, è crollato al 16,3% con 1,9 milioni di spettatori. Leggermente meglio ha fatto la puntata del lunedì, con 2,2 milioni di persone e il 18,5%. Ancora positivi i dati di Temptation Island, che il 24 settembre ha tenuto compagnia a 2,8 milioni di persone con il 20,7%. Tale dato, però, è in forte calo: rispetto al debutto del 10/09, il format ha perso 500 mila telespettatori e circa 3 punti percentuali di share. Stabile Tale e Quale Show, che nel secondo appuntamento tiene compagnia a 3 milioni di individui con il 19,6% di share.

La sfida Ballando con le stelle-Tu si que vales

Un capitolo a parte merita sabato 28 settembre, quando è tornata la sfida fra Ballando con le stelle e Tu si que vales. Dopo tante sconfitte, Milly Carlucci è riuscita a battere la concorrenza: il talent di danza ha appassionato 3,3 milioni di italiani con il 25,6% di share. Il carrozzone di Maria De Filippi, invece, ha divertito 3,2 milioni di persone con il 24,5% di share.

Prendendo in considerazione le altre reti, da segnalare l’exploit di DìMartedì (con 1,3 milioni e l’8,2%), di Chi l’ha visto? (a 1,6 milioni e il 10,8%) e di Quarto Grado (con 1,2 milioni e l’8,9% di share). Positivo anche l’esordio della nuova edizione di Fratelli di Crozza, con 1 milione di spettatori e il 6,1% di share.

Ascolti tv 23 29 settembre, in access domina Affari Tuoi

In access prime time, nella settimana dal 23 al 29 settembre domina, negli ascolti, Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi ha mantenuto una media di oltre il 25% di share. Il picco, del 26,4%, si è avuto giovedì con la vincita di 300 mila euro. Chissà chi è con Amadeus, stabile al 3,6%, è sceso al 3% il venerdì ed è rimasto sempre dietro, nell’Auditel, a Casa a prima vista su Real Time, che ha superato il 4%. Male Striscia la Notizia!, che nella prima settimana di messa in onda ha avuto una media inferiore al 15% di share.

In access, Reazione a Catena non riesce a distanziare La Ruota della Fortuna. Il gioco di Gerry Scotti, dopo averlo tallonato per tutta la settimana, ha superato la concorrenza il 28 settembre, ottenendo il 20,7% di share contro il 20,4% di Insegno. Invariata la situazione al pomeriggio: Canale 5, grazie alle soap e al ritorno di Uomini e Donne (stabile sopra il 23% di share), sconfigge Rai 1, con La Volta Buona che è in affanno. Dalle 17:00 circa, la situazione si inverte con La Vita in Diretta che sconfigge quotidianamente Pomeriggio Cinque. Benissimo Mattino Cinque News al mattino, che batte costantemente Storie Italiane. Sempre ottimo Ore 14: dal 24 al 27 settembre convince, di media, circa 900 mila persone per l’8,4% di share.

La domenica, il ritorno di Amici sbaraglia la concorrenza: il pomeridiano del 29 settembre ha appassionato 2,8 milioni di persone, per una share del 24,8%. Molto lontana Domenica In, con in media 1,8 milioni di spettatori e il 15% di share. Infine, in seconda serata, è un disastro A casa di Maria Latella, che interessa 198 mila persone con l’1,5% di share.