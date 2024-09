La Promessa, le trame dal 30 settembre al 4 ottobre: la soap si sposta su Rete 4

Grandi cambiamenti nella programmazione tv di Rete 4. A partire da oggi, infatti, la rete manda in onda le puntate de La Promessa e qui di seguito vi sveliamo le trame delle puntate da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre.

La Promessa 30 settembre 6 ottobre, regista e dove è girata

La Promessa, dunque, cambia rete. Dopo gli ottimi ascolti ottenuti su Canale 5, il titolo sbarca sul preserale di Rete 4, dove sostituisce le repliche di Terra Amara dalle 19:40 circa. Le società che hanno curato la realizzazione sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 30 settembre, Catalina e Pelayo discutono dopo il rifiuto di convolare a nozze. Pia e Romulo confessano a Jana che è Jeronimo il colpevole del furto dell’orologio. Il martedì, Feliciano prova ad evitare la lite tra Salvador e Jeronimo, consapevole che lo scontro fra i due potrebbe avere gravi conseguenze.

La Promessa 30 settembre 6 ottobre, la trama

La settimana dal 30 settembre al 6 ottobre de La Promessa continua il mercoledì. Nell’appuntamento, tutti i protagonisti continuano a mantenere il riserbo con Maria Fernandez. Quest’ultima, dunque, non sa che è stato trovato il responsabile del furto. Il giovedì, nella tenuta sale la tensione: Maria Fernandez è costretta a rimanere chiusa all’interno della camera di Ramona. Al tempo stesso Jeronimo, nonostante le sue colpe, è libero di girare per i corridoi dell’edificio. Nell’episodio del venerdì, Manuel ed Abel hanno un duro faccia a faccia.

Il sabato e la domenica

Nel corso de La Promessa di sabato, Simona sembra aver riacquisito la fiducia in Vera, al punto da accoglierla nuovamente all’interno della cucina. Infine, la domenica, Lorenzo finge di avere un importante problema di salute per sottrarsi alla battuta di caccia e costruirsi un alibi per l’omicidio di Curro. Pelayo prende una decisione su Jeronimo.

La Promessa 30 settembre 6 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, nella fascia preserale di Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.