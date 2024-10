Ascolti tv, la settimana dal 21 al 27 ottobre: disastro Rai 2, record per Report, male Sempre al tuo fianco

La settimana dal 21 al 27 ottobre, per ciò che concerne gli ascolti tv, ha messo in mostra le enormi difficoltà di Rai 2. Sulla seconda rete della TV di Stato continuano ad essere proposti progetti innovativi, che sono ripetutamente bocciati dal pubblico.

Ascolti tv 21 27 ottobre, i prime time delle reti ammiraglia

Per ciò che concerne le prime serate delle reti ammiraglia, ovvero Rai 1 e Canale 5, la situazione è pressoché stabile rispetto alle scorse settimane. Analizzando le proposte di Mediaset, soliti ascolti mediocri del Grande Fratello, questa settimana in onda solo il lunedì, quando ha convinto 2,2 milioni di persone con il 18,19% di share.

Un dato che, nel numero di spettatori, è, più basso rispetto ad Io Canto Generation del mercoledì (2,4 milioni di spettatori con il 17% di share) e di Endless Love del giovedì (2,5 milioni di italiani interessati con il 14,3%). Sempre bassa la fiction Storia di una famiglia perbene, che cattura 2,1 milioni di persone e il 13,3% di share. Benissimo, infine, le produzioni curate da Maria De Filippi. L’ultima di Temptation Island cattura 3 milioni di italiani con il 20,7% di share, mentre Tu Si Que Vales diverte 3,4 milioni di italiani con il 24,2%.

Su Rai 1, pur senza l’exploit atteso, bene la miniserie Mike, che lunedì e martedì interessa 3,4 e 2,8 milioni di italiani con una share rispettivamente del 19,5% e del 15,6%. Solito disastro il mercoledì, quando con il film Sulle ali della speranza convince appena 1,9 milioni di persone con l’11,4% di share. Don Matteo, seppur in calo, si conferma il titolo più visto con 4,3 milioni di spettatori e il 24,2%. Ottimi anche Tale e quale show (al 22,1% con 3,3 milioni di spettatori) e Ballando con le stelle (con 3,4 milioni di italiani convinti ed il 24,4%). Malissimo Sempre al tuo fianco: la fiction, nel finale di stagione del 27 ottobre, ha convinto 2,1 milioni di persone con l’11,5% di share.

Il disastro di Rai 2

Ma la settimana dal 21 al 27 ottobre, negli ascolti tv, ha certificato le difficoltà di Rai 2. Sulla seconda rete, questa settimana, hanno esordito alcuni nuovi format, che però hanno deluso dal punto di vista dell’Auditel. Il morning show Binario 2 galleggia stabilmente sotto il 2,5% di share, mentre La Porta Magica, visibile il pomeriggio, è intorno ad una media del 3% di share.

Pessima la prima serata del lunedì. Se mi lasci non vale, nuovo format con Luca Barbareschi, al debutto ottiene solamente 1,8% di share con 321 mila spettatori. Replicato, dunque, il clamoroso flop di L’Altra Italia con Monteleone, che giovedì ottiene l’1,2% con 206 mila spettatori. In un palinsesto disastroso, le poche ancore di salvezza sono I Fatti Vostri (che venerdì tocca il record stagionale con il 10,5% di share), Ore 14 e BellaMa (stabilmente sopra l’8% ed il 6% di share). La nuova edizione di Boss in incognito inizia con 1 milione di persone ed il 6% di share.

Ascolti tv 21 27 ottobre, il record di Report

Infine, sulle altre reti, bene l’esordio di GialappaShow, che contando il dato di TV8 e Sky Uno, il 21 ottobre, convince il 4,8% di share, superando Lo Stato delle Cose di Giletti su Rai 3, fermo al 4,4%. Sempre bene Quarto Grado, DìMartedì e Chi l’ha visto?, all’8,9, all’8,3 e all’11,2% di share. Bene anche Cazzullo con Una giornata particolare al 7,2%.

In calo Che tempo che fa, che nonostante la presenza di Johnny Depp si ferma all’8,2% di share con 1,6 milioni di telespettatori. Il debutto di Report del 27 ottobre ha ottenuto ascolti record, con 2,6 milioni di spettatori ed il 13,8%. Un dato, questo, che ha permesso a Rai 3 di vincere la serata.

Da segnalare, infine, che La Ruota della Fortuna è oramai quasi stabilmente sopra Reazione a Catena. Contando la share, il game di Gerry Scotti ha vinto quattro serate su tre.