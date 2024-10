Il Paradiso delle Signore, le trame dal 28 al 31 ottobre

Da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre, su Rai 1, sono in onda nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera italiana è trasmessa tutti i giorni dalle ore 16:00 circa, prendendo il via subito dopo la fine de La Volta Buona.

Il Paradiso delle Signore 28 31 ottobre, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società che appartiene al gruppo Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese. come sempre, si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Il Paradiso delle Signore 28 31 ottobre, la trama

Nel corso de Il Paradiso delle Signore del lunedì, nell’atelier fervono i preparativi per l’arrivo, in città, di Mimmo Burgio. I Puglisi, in particolare, si apprestano ad accoglierlo. Intanto, prendendo spunto dal discorso molto commovente della Principessa Soraya, è indetto un concorso letterario, abbinato proprio alla settimana dedicata alla cultura persiana.

Durante la puntata del martedì, Mimmo è ospite dai Puglisi ed è pronto ad iniziare la sua nuova vita da poliziotto a Milano. All’interno del negozio, le Veneri hanno scritto le loro narrazioni, che si incentrano sul tema degli amori impossibili. Le protagoniste, inoltre, invitano anche i clienti a proporre i loro racconti.

Cosa succede il mercoledì e il giovedì

Nell’episodio del mercoledì, Marcello ed Umberto hanno un duro confronto, in seguito al quale il primo si sfoga con Armando. Mimmo fatica ad ambientarsi a Milano, in quanto il suo stile di vita in Sicilia era decisamente differente. Infine, durante la puntata del venerdì, Agata non sopporta la convivenza con Mimmo. In contemporanea, dopo gli ultimi avvenimenti, Enrico e Marta si ignorano a vicenda. Al Paradiso, infine, è giunto il momento di premiare il racconto che ha vinto il concorso letterario abbinato alla settimana persiana. Il venerdì, a causa della ricorrenza di Tutti i Santi, la soap non va in onda.

Il Paradiso delle Signore 28 31 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.