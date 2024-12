Ascolti tv, la settimana dal 9 al 15 dicembre: bene Fazio e Fagnani, vola Affari Tuoi

Tante riconferme e poche sorprese. Si potrebbero riassumere così gli ascolti tv della settimana dal 9 al 15 dicembre.

Ascolti tv 9 15 dicembre, chiusura mesta per L’Amica Geniale

Partendo dalla Rai, il 9 dicembre c’è stata la chiusura mesta per L’Amica Geniale, che nel finale di serie ha ottenuto il 18,2% di share con 3 milioni di telespettatori. In leggera risalita, al 5% di share, Giletti con Lo Stato delle Cose, che in contrapposizione supera la diretta concorrente Rete 4 con Quarta Repubblica.

Il martedì, la prima stagione di Libera termina con 3,4 milioni di spettatori e il 18,6%. Un dato, questo, che è più alto rispetto a quelli degli scorsi appuntamenti. Ottimo anche Belve: la lite Fagnani-Mammucari intrattiene più di 1,8 milioni di spettatori con il 10,6%. Bassi gli ascolti di Oceania del mercoledì, fermo all’11,9% di share, mentre ottimi Rai 3 e Rai 2 che con Chi l’ha visto? e il film su Stucky ottengono il 10 e il 7,2%.

Giovedì 12 dicembre risale Don Matteo a 4 milioni di spettatori e il 21,9% di share. Gli show del venerdì e del sabato, ovvero The Voice Kids e Ballando con le stelle, stravincono le sfide negli ascolti. Il talent di Clerici intrattiene 3,5 milioni di persone con il 22,6% di share. Il programma di danza di Carlucci, invece, è da record con il 29,1% di share e 3,7 milioni di spettatori. Infine, l’appuntamento del 15 dicembre di Vincenzo Malinconico tiene compagnia a 2,8 milioni di italiani, per il 16,9%.

Le altre reti del prime time

Per ciò che concerne le altre reti del prime time, anche nella settimana dal 9 al 15 dicembre è confermata la crisi negli ascolti di Canale 5. Il lunedì risale leggermente il GF, al 18,8% con 2,3 milioni di spettatori. Il film Top Gun Maverick del martedì e la replica de Il Volo Tutti per uno del sabato sono sotto i 2 milioni di persone, rispettivamente con l’11,1% e il 14% di share. Discreti i dati Auditel di Andrea Bocelli 30 The Celebration, con 2,4 milioni di spettatori e il 16,4% di share. Le soap turche Endless Love e Il Tradimento, il giovedì e la domenica, tengono compagnia a 2,5 e a 2,1 milioni di persone con il 13,3% e il 13% di share. Infine, sempre basso Il Patriarca, che venerdì convince solo 2,1 milioni di persone con il 13%.

Da segnalare le performance di Italia 1 nelle prime serate del lunedì con Attacco al Potere Paris Has Fallen (al 5,9% con 1,1 milioni di spettatori) e della domenica con Le Iene (al 10,2% con 1,3 milioni di spettatori). Ottimo, come sempre, DìMartedì, che informa 1,3 milioni di spettatori con l’8% di share. Bene anche Dritto e rovescio del giovedì, all’8,5%. Risale, infine, La Corrida al 6,2% di share e Che tempo che fa di Fazio, al 10,9% con 2,2 milioni di persone interessate.

Ascolti tv 9 15 dicembre, record per Affari Tuoi

Nelle altre fasce orarie, gli ascolti della settimana dal 9 al 15 dicembre premiano Affari Tuoi. Il game di Stefano De Martino vola oltre i 6 milione di spettatori, superando il 28% di share. Record stagionale per L’Eredità: venerdì supera il 26% con 4,2 milioni di spettatori. Bene anche La Ruota della Fortuna, che nella puntata vera e propria supera agevolmente il 20% di share e i 3 milioni di telespettatori. Sempre ottimo il primo pomeriggio di Canale 5 grazie alle soap e ad Uomini e Donne, che tocca il 26% il giovedì. Infine, la domenica, l’accoppiata Amici e Verissimo sconfigge senza patemi i competitor di Rai 1 Domenica In e Da noi a ruota libera.