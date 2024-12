L’Amica Geniale Storia della bambina perduta episodi La scomparsa e La restituzione: trama e cast

Lunedì 9 dicembre, su Rai 1, sono in onda gli episodi dal titolo La scomparsa e La restituzione de L’Amica Geniale Storia della bambina perduta. La fiction, con gli appuntamenti di oggi, termina definitivamente.

L’Amica Geniale Storia della bambina perduta La scomparsa, regista e dove è girata

Appartenente al genere drammatico, la serie è realizzata dalle società Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe. Esse hanno lavorato in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. Ideata da Saverio Costanzo, la narratrice della fiction è Alba Rohrwacher.

Tratta da Storia della bambina perduta di Elena Ferrante, edito in Italia da Edizioni E/O, la sceneggiatura è scritta dalla stessa Elena Ferrante, oltre che da Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. La regia è a cura di Laura Bispuri.

Con il doppio episodio di oggi giunge al termine la serie. Essa, che nel nostro paese ha esordito nel 2018, ha ottenuto un grande successo internazionale, divenendo molto popolare soprattutto negli Stati Uniti.

L’Amica Geniale Storia della bambina perduta La scomparsa, la trama

Nel corso de La scomparsa de L’Amica Geniale, dopo tanto tempo di assenza Nino torna al rione. In contemporanea, Tina scompare nel nulla. I primi sospetti ricadono sui Solara, che tuttavia aiutano i protagonisti nelle ricerche. La famiglia, ben presto, rimane vittima di un attentato. Lila, sconvolta per la morte di Rino, si avvicina ad Imma. Nel frattempo, Elena riprende a scrivere.

La restituzione, la trama

La serata di lunedì 9 dicembre con L’Amica Geniale Storia della bambina perduta procede in seconda serata con l’appuntamento dal titolo La restituzione. Nino è diventato un parlamentare e, nel pieno dello scandalo Tangentopoli, riceve una richiesta di aiuto da parte di Elena. Pasquale è finito agli arresti con un’accusa molto grave. Enzo e Lila si separano ed Elsa decide di cambiare vita, fuggendo con Gennaro. Elena, oramai anziana, si è trasferita a Torino, dove continua a scrivere. La protagonista, ancora una volta, è destinata a ricevere una sorpresa dall’amica Lila.

L’Amica Geniale Storia della bambina perduta La scomparsa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante L’Amica Geniale Storia della bambina perduta, in onda a partire dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.