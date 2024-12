La Promessa, le trame dal 16 al 22 dicembre

Da lunedì 16 a domenica 22 dicembre, Rete 4 propone nuove puntate de La Promessa. La soap opera spagnola è visibile tutti i giorni, dalle ore 19:35 circa.

La Promessa 16 22 dicembre, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 16 dicembre, Abel si confida con Jana e Manuel, ai quali racconta la verità in merito al suo matrimonio e alle reali condizioni di salute della moglie Laura. I due protagonisti, nonostante le bugie, sono comprensivi e sembrano intenzionati a perdonarlo.

Il martedì, Manuel affronta la sua famiglia. In particolare, confessa ai suoi cari di provare dei sentimenti per un’altra donna. Tale rivelazione crea il caos: Cruz si indigna, mentre Margarita ne approfitta per maledirla.

La Promessa 16 22 dicembre, la trama

La settimana de La Promessa prosegue il mercoledì. Virtudes ammette di sentirsi imprigionata mentre è nella tenuta e, a causa di questa sensazione, ha iniziato a soffrire di attacchi di panico. La madre e Candela, tuttavia, non riescono a comprendere il suo stato.

Il giovedì, Cruz prova a parlare con Manuel nel tentativo di riuscire a farsi dire il nome della donna che ama. Il protagonista, tuttavia, non sembra intenzionato a cascarci e manifesta la volontà di non farsi più manipolare da nessuno. Le condizioni di Virtudes peggiorano, al punto che non si presenta a lavoro. Il venerdì, i Duchi de los Infantes giungono alla tenuta per parlare con Manuel. Intanto, Abel mette pressione a Jimena affinché lei dica finalmente la verità sulla falsa gravidanza.

Cosa succede nel weekend

Durante La Promessa del 21 dicembre, Salvador riceve l’ennesimo rimprovero e sembra sempre meno convinto del suo nuovo lavoro. Curro chiede aiuto a Martina. Infine, domenica, emergono problemi con la consegna delle armi. Un fatto, questo, che manda in ansia Pelayo.

La Promessa 16 22 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.