Ascolti tv 20 26 gennaio: record Il Conte di Montecristo ed Affari Tuoi, disastro Amadeus e GF

Tante conferme e poche sorprese, dal punto di vista degli ascolti tv, nella settimana dal 20 al 26 gennaio. Fra gli altri, continua l’enorme successo de Il Conte di Montecristo.

Ascolti tv 20 26 gennaio, le reti ammiraglia

Iniziando dalle reti ammiraglia, la settimana dal 20 al 26 gennaio è vinta, ancora una volta, da Rai 1. L’ammiraglia della TV di Stato, il lunedì, segna un impressionante 31,4% di share con 5,7 milioni di spettatori per Il Conte di Montecristo, a fronte del GF che, su Canale 5, convince 2,3 milioni di persone con il 17,3%.

Il martedì minimo sindacale per Blackout, che con 3 milioni di italiani e il 17% sconfigge il disastroso Zorro: l’ultima puntata, sull’ammiraglia Mediaset, scende al 9,9% con 1,2 milioni di appassionati. Mercoledì, Canale 5 con Zelig può, finalmente, sorridere: con 2,4 milioni di persone e il 16,1% sconfigge Hammamet, che su Rai 1 si ferma al 13% con 2 milioni di interessati.

Il giovedì ennesimo calo del GF, al 15,8% con 2 milioni di persone. Ottimo, invece, Un passo dal cielo: la fiction interessa più di 4,1 milioni di italiani, con il 23%. Gara al ribasso al venerdì. Seppur in calo, con 2,6 milioni di individui e il 18,3% vince Dalla Strada al Palco. La semifinale di Io Canto Senior è ancora sotto i 2 milioni di spettatori, al 14,1% di share.

Infine, nel weekend, i dati sono stabili. C’è posta per te domina al sabato con il 29,7% (4,4 milioni di spettatori), contro il 16,8% (con 2,2 milioni di spettatori) di Ora o mai più. La domenica, niente da fare per Tradimento, che con il 12,8% di share e 2 milioni di telespettatori è surclassato da Mina Settembre. La fiction, infatti, riceve il 24,6% e 4,4 milioni di persone.

I prime time delle altre reti

Analizzando le altre reti, nella settimana dal 20 al 26 gennaio spicca il sempre ottimo DìMartedì, che il martedì con l’8,8% di share, su La7, ha sfiorato un clamoroso pareggio con Canale 5. Va forte la cronaca: Chi l’ha visto? al mercoledì sale al 10% con 1,6 milioni di persone, Quarto Grado al venerdì, invece, ottiene il 9,2% di share con 1,2 milioni di telespettatori. Si conferma un flop Chissà chi è. Il giovedì su NOVE il conduttore Amadeus intrattiene 350 mila persone con solamente il 2% di share.

Ascolti tv 20 26 gennaio, record Affari Tuoi

Per ciò che concerne le altre fasce orarie, gli ascolti tv dal 20 al 26 gennaio fanno registrare un nuovo record per Affari Tuoi: lunedì ha superato, per la prima volta, i 7 milioni di spettatori con il 32,3%. La prima settimana di programmazione per Avanti un Altro!, invece, conferma il dominio de L’Eredità. Mentre il game di Bonolis oscilla fra il 19 e il 20% di share, quello di Liorni supera abbondantemente il 25%.

Ottimo, poi, Uomini e Donne: la scelta di giovedì ha appassionato 2,8 milioni di persone con il 26,4% di share. Infine, da segnalare l’exploit del tennis. La vittoria di Sinner all’Australian Open di domenica 26 gennaio, nella mattinata su NOVE, ha appassionato 2,3 milioni di persone, con il 22,3% di share.