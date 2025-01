Il Conte di Montecristo, la terza puntata del 27 gennaio: trama, cast e curiosità

Lunedì 27 gennaio, Rai 1 manda in onda la terza puntata de Il Conte di Montecristo. La serie è trasmessa, sulla rete ammiraglia, dalle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Il Conte di Montecristo 27 gennaio, regista e dove è girata

Tratto dal best seller di Alexandre Dumas, la società che ha realizzato il titolo è la Palomar (a Mediawan Company), che ha collaborato con DEMD Productions, Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media. Girata fra l’Italia, Malta e la Francia, la regia è del Premio Oscar Bille August. La sceneggiatura, invece, è firmata da Sandro Pretaglia, Lorenzo Bagnatori, Michela Straniero ed Eleonora Bordi. Quella odierna è la penultima puntata della serie-evento: il finale di stagione, infatti, è in programma fra sette giorni.

Continuano ad essere eccezionali gli ascolti del titolo: l’appuntamento del 20 gennaio scorso ha convinto 5,7 milioni di telespettatori, per una share del 31,4%.

Il Conte di Montecristo 27 gennaio, la trama

Ne Il Conte di Montecristo di oggi, lunedì 27 gennaio, il protagonista porta a Parigi Haydée, una schiava algerina liberata. Intanto, Mercedes è sospettosa: inizia a credere che il personaggio principale possa essere il suo antico amore. Nel frattempo, per Edmond il tempo stringe: invia Jacopo in Italia, con l’obiettivo di recuperare Luigi Vampa, destinato a unirsi a lui a Parigi. Edmond deve trovare il modo di scongiurare il matrimonio di Valentine, figlia maggiore di Villefort, con Franz d’Epinay in modo da aiutare Max Morrel.

Spoiler finale

Nel corso della puntata, il protagonista, ne Il Conte di Montecristo, presenta Vampa in società e finge che l’uomo sia il Conte Spada. L’arrivo dell’uomo suscita l’interesse di Danglars per la figlia Eugenia. Per Danglars, il matrimonio di sua figlia con lui significherebbe la fine di ogni problema finanziario. Peccato, però, che la ragazza sia già promessa sposa ad Albert de Morcerf. Infine, il personaggio principale rischia di sabotare le nozze di Valentine rischiando però di essere smascherato.

Il Conte di Montecristo 27 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Il Conte di Montecristo, il cui nuovo appuntamento è visibile oggi, lunedì 20 gennaio, in prima serata sulla rete ammiraglia della TV di Stato.