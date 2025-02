Sanremo 2025, ascolti tv seconda serata: Carlo Conti da record con il 64,5% di share

Anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 è in archivio e qui di seguito analizziamo gli ascolti tv. Per Carlo Conti continua il successo iniziato con il debutto di martedì.

Sanremo 2025 seconda serata ascolti tv, Carlo Conti batte Amadeus

Inevitabilmente, la seconda serata di Sanremo 2025 ha perso qualcosa, dal punto di vista degli ascolti tv, rispetto all’esordio dell’11 febbraio. Ma questa è una consuetudine di tutti i Festival: lo scorso anno, il quinto Amadeus aveva perso circa il 5% di share rispetto alla prima serata.

In totale, la media Auditel della seconda serata di Sanremo del 12 febbraio, travolta dal ciclone Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e Bianca Balti, ha intrattenuto 11 milioni e 700 mila telespettatori, con una share del 64,5%. Si tratta di un calo di circa 0,8 punti percentuali di share rispetto al martedì, con una decrescita nel numero di telespettatori pari a 900 mila telespettatori.

Lo scorso anno, la seconda diretta di Amadeus aveva divertito una media di 10 milioni e 361 mila telespettatori, con il 60,1% di share. Carlo Conti, dunque, è riuscito non solo a superare, ma addirittura a sbaragliare il tanto temuto predecessore, distanziato di 4 punti percentuali e un milione e 300 mila spettatori.

I dati delle varie parti

Analizzando nei dettagli gli ascolti tv della seconda serata di Sanremo 2025, la parte denominata Sanremo Start, ieri dedicata alle semifinali di Sanremo Giovani, ha convinto 12 milioni di telespettatori con una share del 50%. La prima parte, in onda dalle 21:15 alle 23:30 circa, lo spettacolo convince 14 milioni e 437 mila italiani, con una share del 63,22%. Infine, la seconda ed ultima parte, dalle 23:3o al termine, ha tenuto svegli 7 milioni e 287 mila spettatori con il 66,72% di share.

Con la Total Audience, Sanremo Start riceve 244 mila spettatori e lo 0,27% di share in più rispetto agli ascolti tradizionali. La prima parte aumenta di 411 mila spettatori e dello 0,4%. La seconda ed ultima parte, infine, riceve un +266 mila telespettatori con lo 0,48% in più. La nuova rilevazione Auditel, dunque, non modifica più di tanto gli ascolti tradizionali televisivi.

Sanremo 2025 ascolti tv seconda serata, i dati del PrimaFestival e del DopoFestival

Insomma: il ritorno di Carlo Conti al Festival di Sanremo sta sbaragliando il passato di Amadeus. D’altronde, il dato ottenuto ieri, nella seconda serata, ha un valore ancora maggiore se si considera che il padrone di casa ha chiuso lo show circa venti minuti prima rispetto all’orario di chiusura di Amadeus dello scorso anno.

Il successo di Sanremo, inevitabilmente, trascina tutte le produzioni ad esso collegate. In primis il PrimaFestival, guidato da Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio, in onda dalle 20:30 alle 20:40 circa. Lo show ha convinto 8 milioni e 948 mila telespettatori, con una share del 40,11%. In seconda serata, il DopoFestival di Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli ed Anna Dello Russo ha dato la buonanotte a 2,3 milioni di persone, con il 56,18%.