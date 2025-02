Sanremo 2025, l’impatto del Festival sul daytime: volano Storie Italiane, Unomattina e La Vita in Diretta

Il Festival di Sanremo 2025 porta beneficio, dal punto di vista degli ascolti, all’intero daytime Rai. L’intera programmazione quotidiana della rete ammiraglia ha avuto un aumento diffuso nei dati Auditel.

Sanremo 2025 ascolti daytime Rai, volano i programmi della mattina

Analizzando gli ascolti registrati nella giornata di mercoledì 12 febbraio emerge, in primis, il grande aumento di share e telespettatori dei format della mattina di Rai 1. Si parte con Unomattina, che ha intrattenuto più di 1,3 milioni di persone, con una share del 28,71%. Segue, poi, Eleonora Daniele con Storie Italiane.

Il programma, come oramai da tradizione, commenta con ospiti ed esperti tutto ciò che è avvenuto sul palco dell’Ariston, approfondendo in particolare i dati degli ascolti. La prima parte ha convinto 1 milione e 363 mila persone con il 28,02%. La seconda ed ultima parte, invece, ha convinto 1 milione e 567 mila telespettatori con il 27,36% di share.

È sempre Mezzogiorno, nonostante l’assenza di Antonella Clerici, sostituita da Daniele Persegani, ha tenuto compagnia a poco più di 2 milioni di spettatori con il 20,12%.

Sanremo 2025 ascolti daytime Rai, volano La Volta Buona e La Vita in Diretta

Nel pomeriggio, la puntata completamente dedicata a Sanremo 2025 de La Volta Buona porta il programma ad una media superiore al 20%. Nella prima parte, infatti, ha ottenuto il 19,26%, mentre nella seconda ha toccato il 22,15%, riuscendo a sconfiggere la concorrenza di Tradimento su Canale 5.

Il Paradiso delle Signore sfiora il 20% e i 2 milioni di spettatori, mentre La Vita in Diretta, dopo la presentazione al 20,53% di share, tocca i 2,8 milioni di telespettatori con il 24,88%. Niente da fare per la concorrenza della rete ammiraglia Mediaset: My Home My Destiny si ferma al 14,68% di share, mentre Pomeriggio Cinque, in tutte le sue parti, ha ricevuto una media di poco superiore al 13%. Su Rai 2 molto bene BellaMa, che nella seconda parte raggiunge il 9,4%.

Ottimo, come sempre, L’Eredità con 4,9 milioni di spettatori e il 27,62% di share. Infine, il TG1 delle 20:00 con 6 milioni e 175 mila spettatori ed il 30,26% quasi doppia la concorrenza del TG5 (che ha informato 3 milioni e mezzo di italiani con il 16,83% di share).

In prima serata Rai 3 supera Canale 5

Per quanto riguarda il prime time, il Festival di Sanremo lascia le briciole agli altri. Il 12 febbraio, Rai 3 con Chi l’ha visto? eguaglia Canale 5 nella percentuale di share e lo supera nel numero di telespettatori unici. Il format di Sciarelli ha ottenuto il 4,62% con 970 mila spettatori. Benvenuti al Nord, nell’ammiraglia del Biscione, intrattiene 970 mila spettatori con il 4,49%.

Il martedì, invece, da segnalare l’ottima prestazione di DìMartedì su La7. Il talk, seppur in calo, ha informato comunque 967 mila persone, con il 4,32% di share. La rete di Urbano Cairo, grazie al titolo di Giovanni Floris, è stata la seconda più vista della serata (dietro a Canale 5, che ha ottenuto il 5,31%). Inoltre, ha superato È sempre Cartabianca: Bianca Berlinguer ha ricevuto solo l’1,75% con 344 mila spettatori.