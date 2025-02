Stasera in tv venerdì 14 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 14 febbraio 2025. Su Rai3, il film con Pierfrancesco Favino, Il traditore. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 14 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 20.40, la quarta serata del 75° Festival di Sanremo. Carlo Conti presenta la serata delle cover con Geppi Cucciari e Mahmood. Ognuno dei 29 artisti in gara, da solo o insieme con uno o più ospiti, propone la propria versione di una canzone (non necessariamente italiana) che ha fatto la storia della musica. Sul Suzuki Stage si esibiscono Benji e Fede.

Su Rai5, alle 21.15, serata di danza: Romeo e Giulietta. Al Teatro alla Scala il balletto di Prokofiev, tratto dalla tragedia di Shakespeare, messo in scena nel 2000 con la coreografia di Kenneth MacMillan. Protagonista Alessandra Ferri, accanto a lei Angel Corella. Direttore d’orchestra David Garforth.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Il programma più visto di Rete 4 è quello del venerdì sera condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Al centro della puntata, come sempre, gli ultimi aggiornamenti sui casi di omicidio e scomparsa ancora irrisolti, come quelli di Liliana Resinovich, Pierina Paganelli e Daniela Ruggi.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Dovremo attendere il 21 febbraio prima di vedere di nuovo in diretta Maurizio Crozza con il suo spettacolo. E così proseguono le selezioni delle migliori esibizioni dell’irriverente comico genovese.

Su Real Time, alle 21.40, il reality Il Forno delle Meraviglie. Un altro appuntamento con il programma di Fulvio Marino, il panificatore volto fisso di “E’ sempre mezzogiorno”. Anche in questa puntata, tre panettieri, della stessa zona d’Italia, si sfidano, ma solo uno di loro si aggiudicherà la vittoria finale.

I film di questa sera venerdì 14 febbraio 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film biografico del 2019, di Marco Bellocchio, Il traditore, con Pierfrancesco Favino. La storia di Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), il primo boss di Cosa Nostra che negli Anni 80 accettò, pagando un caro prezzo, di collaborare con la giustizia: le sue rivelazioni al giudice Giovanni Falcone (Fausto Russo Alesi) consentirono di istruire nel 1986 il cosiddetto “maxiprocesso” di Palermo.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Byung-seo Kim, Ashfall, con Ha Jungwoo, Lee Byung-Hun. Al confine con la Cina, l’eruzione di un vulcano provoca tsunami e terremoti. Il soldato sudcoreano Jo In-Chang Lee tenta una missione estrema con l’aiuto dell’ex spia Joon-Pyeong.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1955, di Alfred Hitchcock, La congiura degli innocenti, con Edmund Gwenn, John Forsythe. La sonnolenta vita di un piccolo paese della provincia americana viene sconvolta quando l’anziano signor Wiles e il pittore Sam Marlowe trovano un cadavere nel bosco.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Luca Miniero, Tutti a bordo, con Giovanni Storti, Stefano Fresi. Torino. Dopo la fine del lockdown, Bruno (Stefano Fresi) deve accompagnare suo figlio e altri sette bambini nel viaggio in treno che li porterà in una scuola estiva in Sicilia. A dargli una mano c’è suo padre Claudio (Giovanni Storti), medico in pensione: insieme affronteranno una lunga serie di imprevisti.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di Gary Fleder, Homefront, con Jason Statham, James Franco. Phil Broker (Jason Statham), ex agente della Dea stanco di violenza e criminali, si trasferisce assieme alla figlia Maddy in un paese di provincia. Ma il luogo è governato dal narcotrafficante Morgan Gator Bodine (James Franco). Quando il criminale minaccia la sua famiglia, Broker torna in azione.

Tv8 – 20 Mediaset – La5

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2003, di Quentin Tarantino, Kill Bill – Vol. 1, con Uma Thurman, Daryl Hannah. Uscita dal coma dopo quattro lunghi anni, la killer Beatrix ha un unico obiettivo: vendicarsi di Bill, l’uomo che il giorno del suo matrimonio l’ha ridotta in fin di vita. Allora…

Su 20 Mediaset, alle 21.20, il film fantastico del 2014, di Gareth Edwards, Godzilla, con Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen. A dieci anni dalla sua scomparsa, Godzilla viene risvegliato da alcuni esseri, i Muto, e torna a seminare terrore. Il tenente Ford Brody farà di tutto per sventare la minaccia.

Su La5, alle 21.35, il film commedia del 1995, di Rob Reiner, Il presidente – Una storia d’amore, con Michael Douglas, Annette Bening. Il presidente americano Andrew Shepard s’innamora di Sidney, impacciata avvocatessa di una lobby ecologistica. Ma le elezioni sono alle porte e i suoi avversari politici ne approfittano.

Stasera in tv venerdì 14 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Jonathan Glazer, La zona d’interesse, con Christian Friedel. Rudolf Hoss e la moglie Hedwig si sforzano di costruire una vita da sogno con i loro 5 figli. Ma lui è il comandante del campo di concentramento di Auschwitz, proprio accanto alla loro villa.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di James Bobin, Dora e la città perduta, con Isabela Merced. Dora ha passato gran parte della sua vita ad esplorare la giungla. Ora la giovane si ritrova a dover salvare i suoi genitori e a dover risolvere il mistero della città perduta.