Sanremo 2025 quarta serata, gli ascolti tv: record per il Festival, al 70,8% di share

Venerdì 14 febbraio si è svolta la quarta serata del Festival di Sanremo 2025 e gli ascolti continuano a premiare la kermesse. Qui di seguito analizziamo tutti i dati.

Sanremo 2025 quarta serata ascolti, la media e il confronto con l’anno scorso

La quarta serata di Sanremo 2025, da sempre la più attesa grazie ai duetti e che ieri ha potuto giovare di un’ottima Geppi Cucciari nel ruolo di co-conduttrice, ha tenuto compagnia ad una media (compresa di Total Audience) di 13 milioni e 575 mila telespettatori, per una share del 70,8%.

Si tratta della puntata più vista dell’edizione, nonché una delle più seguite di sempre. In numero di spettatori, infatti, si tratta della quarta più vista dal 1999. Per vedere una media share di questo tipo, per una quarta serata, occorre tornare indietro al 1990, quando, però, il venerdì si svolgeva la finale.

Lo scorso anno, le cover presentate da Amadeus avevano ricevuto una media del 67,8%, con 11 milioni e 893 mila persone. Rispetto a dodici mesi fa, dunque, Conti segna un incremento di oltre 1 milione e mezzo di telespettatori, con il 3% di share in più.

Come sono suddivisi i vari dati e i picchi

La prima parte della quarta serata di Sanremo 2025, denominata Sanremo Start ed occupata dal molto atteso intervento di Roberto Benigni, che ha annunciato il ritorno con un nuovo format su Rai 1, ha interessato 13 milioni e 223 mila telespettatori. La prima parte, invece, ha tenuto compagnia a 16 milioni e 224 mila persone, con il 68,9% di share. La seconda parte, terminata circa all’una e mezza, ha intrattenuto 9 milioni e 560 mila italiani, con il 73,7% di share. Il picco di telespettatori, superiore ai 17 milioni di persone, si è registrato quando si sono esibite Serena Brancale ed Alessandra Amoroso.

Sanremo 2025 quarta serata ascolti, il PrimaFestival ed il DopoFestival

Per ciò che concerne gli altri programmi collegati a Sanremo, il penultimo appuntamento del PrimaFestival, in onda dalle 20:30 alle 20:40 e guidato da Mariasole Pollio, Gabriele Corsi e Bianca Guaccero, ha appassionato oltre 9 milioni e 700 mila telespettatori, con il 44,9% di share. A notte fonda, invece, al termine dell’appuntamento ha raccolto la linea Alessandro Cattelan. Quest’ultimo, in compagnia di Anna Dello Russo e di Selvaggia Lucarelli, ha condotto l’ultima puntata della kermesse. Dall’01:30 alle 02:00, quando si interrompe la rivelazione Auditel, lo show ha divertito 3 milioni e 236 mila italiani, con il 60,9% di share.

Inevitabilmente, con dei dati simili le reti concorrenti non possono che accontentarsi delle briciole. La seconda emittente più vista nel nostro paese, il 14 febbraio, è Rete 4, che con Quarto Grado ha collezionato il 3,9% di share. Nuzzi e Viero hanno superato Canale 5, fermo al 3,5% con il film Tutti a bordo.