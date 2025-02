Stasera in tv domenica 16 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 16 febbraio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv domenica 16 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi due episodi della fiction Mina Settembre 3, con Serena Rossi, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno. Il primo episodio s’intitola, “La scemità degli uomini”. Mina (Serena Rossi) incontra per caso Eddy, amico del cuore ed ex ragazzo di Viola, e capisce che il giovane, schiacciato dalla responsabilità, ha trovato nell’alcool una via di fuga. Mina non può ignorare la situazione e decide di intervenire. A seguire, “La profezia del ciuccio”. I preparativi per il matrimonio fervono, mentre la situazione con Viola è sempre più difficile. Zia Rosa (Marisa Laurito) ha perso la sua quotidiana allegria e Irene fatica a tener su l’amica. Fiore (Chiara Russo) prende una decisione che le fa mettere in discussione tutta la sua vita, ma questa volta non è sola.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Con le sue inchieste, che come sempre coprono diversi argomenti di grande interesse per i cittadini, il programma di Sigfrido Ranucci continua a registrare ottimi ascolti. La puntata del 2 febbraio ha ottenuto una media di 1.568.000 spettatori con l’8.1% di share. Molto seguito anche “Lab Report”.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Con il consueto mix di inchieste e dibattiti Giuseppe Brindisi chiude la settimana dell’approfondimento di Rete 4. Tra i temi ricorrenti, le negligenze e l’abusivismo nel settore sanitario privato: chirurghi estetici incompetenti, medici che gestiscono ambulatori senza autorizzazione, e altro ancora.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Un’altra domenica sera in compagnia di Veronica Gentili, tra inchieste, interviste e monologhi di personaggi famosi. Tra gli ultimi, quello della popstar Riki sul successo: “Non sei più tu, ma sei quello che vogliono gli altri. Se non ti senti sincero con te stesso, bisogna trovare il coraggio di fermarsi”.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Secondo appuntamento del weekend con Massimo Gramellini. E’ la versione corta del talk del sabato, una sorta di inserto culturale che affronta, con un ospite in studio, un tema o un argomento che divide le opinioni in Italia.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Tra gli appuntamenti più divertenti del talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto c’è “Il Tavolo” alle 22.45. Conversazioni informali e gag con Nino Frassica, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani, solo per citarne alcuni.

Su Real Time, alle 21.10, il reality Il Castello delle Cerimonie. Donna Imma e il marito Matteo ospitano il matrimonio multietnico degli italo-americani Francesca e Audwin. Si festeggia tra bandiere, uniformi militari e cowboy ma con menù e musica napoletani.

I film di questa sera domenica 16 febbraio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film giallo del 2020, di Robert Connolly, Chi è senza peccato – The Dry, con Eric Bana. Aaron, agente federale, torna nella cittadina natale per il funerale dell’amico Luke, che avrebbe ucciso la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Le indagini riaprono vecchie ferite.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2012, di Boaz Yakin, Safe, con Jason Statham. L’agente Wright salva una ragazzina cinese di dodici anni che era stata rapita. Ben presto, però, i due si ritrovano nel mezzo di un intrigo tra la Triade, la mafia russa, la polizia e i politici corrotti di New York.

Su Iris, alle 21.15, il film di spionaggio del 2021, di John Madden, L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, con Colin Firth. Gli Alleati cercano di spezzare la presa di Hitler, ma la sfida è impossibile. Allora, gli agenti del controspionaggio Montagu e Cholmondeley escogitano un diabolico piano.

Stasera in tv domenica 16 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2017, di David Leitch, Atomica bomba, con Charlize Theron, James McAvoy. Un agente dell’M16 in possesso di informazioni segrete viene assassinato. Lorraine, migliore esperta di intelligence, viene mandata in missione per rintracciare la lista perduta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Alessandro Roja, Con la grazia di un Dio, con Tommaso Ragno. Luca torna a Genova dopo 25 anni per il funerale del suo migliore amico di gioventù. Gli amici credono che la causa del decesso sia stata una vita di eccessi, ma Luca non è convinto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Michael Mann, Nemico pubblico, con Johnny Depp, Christian Bale. Nel 1933 il rapinatore John Dillinger ripulisce una banca dopo l’altra e diventa l’incubo dell’Fbi. Ma un giorno l’agente speciale Melvin Purvis gli si mette alle calcagna e…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Ron Howard, Inferno, con Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy. Risvegliatosi in un ospedale fiorentino senza memoria, il professor Langdon si ritrova coinvolto nel piano di un folle criminale che intende scatenare un’epidemia mondiale.