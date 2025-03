Lunedì 24 marzo, Canale 5 ha mandato in onda la semifinale del Grande Fratello 2024-2025. A fronte di una nuova finalista, vi sono state ben tre eliminazioni.

Grande Fratello 2024-2025 semifinale, Helena contro Zeudi

Nella semifinale del Grande Fratello si è parlato della lite fra Zeudi ed Helena. Quest’ultima ha accusato la prima per aver sputato verso la sua direzione. Un fatto che, secondo Zeudi, non è mai accaduto e che ha diviso la Casa. Mentre Chiara e Shaila se la sono presa con Prestes, la cantante Jessica Morlacchi si è schiarata a favore della modella brasiliana, arrivando a definire “viperella” Zeudi.

In seguito, c’è stato uno scontro fra Shaila e Zuedi. Le due, a lungo amiche, si sono separate. Secondo l’ex Velina, la collega inquilina agirebbe mossa dalla strategia. Un focus, poi, è proposto sul fidanzamento di Javier ed Helena, che prosegue fra alti e bassi, dovuti soprattutto all’infatuazione che Prestes ha avuto, mesi fa, per Lorenzo Spolverato.

Eliminato Giglio

Nella semifinale del GF, il conduttore ha comunicato l’esito del televoto. L’eliminato è Giglio, che ha ricevuto solamente il 20,76% delle preferenze. La preferita, con il 41,27%, è Chiara, seguita da Helena con il 37,97%.

Una lunga pagina è stata dedicata al fidanzamento fra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno superato una grave crisi, durante la quale lei ha rivolto parole molto forti contro il concorrente. Alla fine, si sono ricongiunti, anche se Spolverato ha ammesso: “Dovremo ancora parlare di ciò che è accaduto, perché niente è ancora risolto“.

Grande Fratello 2024-2025 semifinale, le altre eliminazioni

Nella semifinale del Grande Fratello 2024-2025 vi sono state altre eliminazioni. I concorrenti hanno svolto le consuete nomination, che hanno portato al televoto flash fra Chiara, Helena, Shaila e Javier. Poco tempo dopo, il padrone di casa ha comunicato l’esito. L’eliminato è Javier con il 14,41%. La più votata è ancora Chiara al 34,92%, seguita da Helena al 34,29% e da Shaila al 16,38%.

Dopo un meccanismo casuale con l’utilizzo dei piramidali, altri tre concorrenti sono andati al televoto. Si tratta di Shaila, Helena e Chiara. La più votata, con il 52,22%, è Helena, che dunque è la penultima finalista. La meno votata, e dunque definitivamente eliminata ad un passo dalla finale, è Shaila, che ha raccolto solo il 16,4%. Niente da fare per Chiara, che con il 31,38% rimane ancora nel gioco. Per tale motivo, lei è Mariavittoria sono automaticamente in nomination. In apertura di finale, in onda lunedì prossimo, una di loro è definitivamente eliminata, mentre l’altra può ancora sperare di ottenere la vittoria.