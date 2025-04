Nella settimana dal 31 marzo al 6 aprile, negli ascolti tv vi sono stati numerosi dati decisamente interessanti. Su tutti c’è quello della finale del Grande Fratello, la meno vista di sempre in termini di spettatori.

Ascolti tv 31 marzo 6 aprile, benissimo Costanza

Per quanto riguarda Rai 1, nella settimana dal 31 marzo al 6 aprile è in grande risalto Costanza. La fiction con Miriam Dalmazio, sia il lunedì che la domenica, ha ottenuto risultati ottimi, intrattenendo rispettivamente 4 e 3,5 milioni di persone con il 22,8% e il 21,1% di share.

Martedì male Morgane, al 13,1% con 2,2 milioni di spettatori. Mercoledì, il film Non avere paura Un’amicizia con Papa Wojtyla si ferma a 2,6 milioni di telespettatori con il 13,9%. Bene Che Dio ci aiuti del giovedì, che raggiunge i 4 milioni di italiani con il 23,4% di share. La semifinale di The Voice Senior ha appassionato 3,3 milioni di persone con il 21,9%. Infine, nuovo vistoso calo per Ne vedremo delle belle di Carlo Conti, crollato al 13% con appena 2 milioni di spettatori interessati.

I risultati di Canale 5

Spostando l’attenzione sull’altra rete ammiraglia, ovvero Canale 5, il 31 marzo è andata in scena la finale del Grande Fratello. La vittoria di Jessica Morlacchi è stata la meno vista di sempre, almeno nel numero di telespettatori medi, fermi a 2,6 milioni. La share, invece, è del 22%, in calo dell’1,9% rispetto alla passata edizione.

Male, al martedì, la semifinale di Coppa Italia fra Empoli e Bologna, al 10,8% con 2,1 milioni di appassionati interessati. Molto bene, invece, l’altra semifinale, ovvero il derby Milan-Inter di mercoledì, che supera i 6 milioni di tifosi con il 28,4% di share. Disastroso, il giovedì, il film Francesco Il Papa della gente, visto solamente da 1,1 milioni di spettatori con l’8,4% di share. In risalita Tradimento, che venerdì tocca il 13,9% di share con 2,2 milioni di italiani tenuti davanti allo schermo. Il sabato, il Serale di Amici raggiunge il 27,9% di share, con 3,8 milioni di telespettatori. Infine, venerdì, male Lo Show dei Record di Gerry Scotti, al 12% di share con 1,6 milioni di persone raggiunte.

Ascolti tv 31 marzo 6 aprile, le altre reti

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai 2 male Obbligo o verità il lunedì al 3,5%, mentre è da record Stasera tutto è possibile il martedì, che permette alla seconda rete di vincere la serata con il 18,2% di share. Mercoledì spiccano i dati di Rai 3 e La7, che con Chi l’ha visto? e Una giornata particolare raggiungono il 9,4% e il 6,1%. Da record, al giovedì, sia Splendida Cornice che Dritto e rovescio. Il primo è al 7,5% con 1,2 milioni di spettatori. Il secondo, invece, informa 1,1 milioni di spettatori con l’8,5%. Male, nella stessa serata, Blue Bloods su Rai 2, al 3,5%. Ancora peggio fa Newsroom il venerdì, fermo al 2%.