Lunedì 31 marzo, Canale 5 ha trasmesso la finale del Grande Fratello 2024-2025, terminata con la vittoria di Jessica Morlacchi. Il reality show, dopo oltre sei mesi, giunge al termine e, nella diretta, è comunicato il nome del vincitore.

Al timone del format c’è Alfonso Signorini. Al suo fianco ci sono le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Presente, nella postazione social, Rebecca Staffelli.

A decretare l’andamento della finale del Grande Fratello 2024-2025 è il pubblico a casa, che esprime le proprie preferenze mediante il televoto. A contendersi il trionfo ci sono Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato. A loro si unirà una fra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, attualmente in nomination.

Grande Fratello 2024-2025 Jessica Morlacchi, inizia la puntata

Inizia la finale del Grande Fratello 2024-2025. I concorrenti escono fuori dalla Porta Rossa e ricevono la visita a sorpresa del conduttore. Tornato in studio, Signorini chiude ufficialmente il televoto fra Chiara e Mariavittoria.

Prima, però, spazio alla coppia Shaila-Lorenzo. Lei, uscita la scorsa settimana, ha chiesto alla produzione di parlare con il fidanzato. Lui ammette: “Prima era quasi come se fosse un’abitudine, questi giorni, con l’assenza, sono stati molto difficili, mi è mancata molto e la cercavo ovunque“.

I due si incontrano nella Casa, ma lei è dura e annuncia la rottura: “La mia settimana è stata difficile, sono entrata con degli ideali da donna libera e ci stavo riuscendo. Non mi capacito di come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo brutale ed aggressivo, hai giocato solo la mia persona e hai cercato di allontanarmi da tutti. Ho capito che tutti meritiamo un amore sano e questo non lo è. L’amore sano è fatto di tutela e tu non mi hai tutelato. Il nostro è stato un amore tossico, mi pento di averti permessa di trattarmi come una pezza da piedi. Ti ho chiesto troppe volte scusa. Sei ossessionato da Helena. Non rinnego niente, ho amato una parte di te“.

Spolverato è senza parole: “Io ho vissuto una settimana solo pensando a te“. Poi il finalista sbotta: “Per me puoi anche uscire, ti accompagno alla porta. Hai giocato per tutto questo tempo“. Le opinioniste sono perplesse e criticano Shaila, soprattutto per il tempismo.

La sorpresa di Ilary Blasi

La finale del Grande Fratello procede con la sorpresa di Ilary Blasi, che lancia The Couple, nuovo reality show al via su Canale 5 dalla prossima settimana.

Dopo alcune battute, Signorini liquida Blasi e si collega nuovamente con i concorrenti. Negli ultimi giorni non sono mancate le tensioni, soprattutto fra Chiara-Zeudi da una parte e Mariavittoria-Jessica dall’altra. Signorini cambia di nuovo argomento e legge l’esito del televoto: eliminata Mariavittoria, mentre Chiara è finalista con il 53% delle preferenze. Fischi dal pubblico in studio. Non appena l’eliminata varca la Porta Rossa incontra la mamma.

I finalisti ancora in gioco devono pescare dei piramidali. Zeudi trova quello nero ed è automaticamente al primo televoto flash. Lorenzo, invece, riceve quello oro e deve selezionare la persona che andrà al televoto contro Zeudi. Opta per Helena.

La modella brasiliana, in attesa di ricevere l’esito, incontra la sorella Mariana e il fidanzato Javier. Sorpresa anche per Zeudi, che abbraccia la mamma e il fratello. Signorini chiude il televoto: la protagonista che deve abbandonare lo show è Zeudi. Televoto tiratissimo: Prestes, che si candida alla vittoria, ha superato lo scontro con il 52% dei voti.

Grande Fratello 2024-2025 Jessica Morlacchi, le altre votazioni

Nella finale del Grande Fratello entra in studio Mariavittoria, che ripercorre brevemente il suo percorso nel format. I finalisti sono chiamati a pescare nuovi piramidali. Quello nero è trovato ancora da Lorenzo Spolverato, che decide di affrontare, nel televoto flash, Chiara.

I due ricevono le loro sorprese. Spolverato incontra la mamma Cristina e il papà Armando. La madre sottolinea: “Ci siamo rimasti un po’ male per quello che è successo ad inizio puntata, ma lui sa chi è“. Chiara, molto commossa, incontra invece il papà Gianni, con il quale ha rapporti molto freddi da 15 anni, ovvero da quando i genitori hanno divorziato. La finale giunge al termine per Lorenzo, eliminato con il 42% delle preferenze.

Sorpresa per l’ultima finalista rimasta, cioè Jessica. L’artista canta Oggi sono io di Alex Britti e riceve le visite di amici e parenti. Arriva in studio Zeudi, che ammette di sognare un futuro lavorativo al cinema. Tornati in Casa, Morlacchi, l’unica a non aver attraversato un televoto flash, va in nomination con Chiara. Prima di conoscere l’esito della nomination, però, vi è un momento musical con protagonisti tutti i vip dell’edizione.

Il conduttore effettua una intervista doppia a Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, che per stessa ammissione di Signorini si sono mal sopportate per tutta l’edizione. Per l’attrice, la giornalista è “prolissa” mentre per Buonamici la Luzzi è “troppo sicura di sé“. Dalle risposte è evidente che fra le due non scorra buon sangue. In studio è accolto Lorenzo, che vorrebbe un altro faccia a faccia con Gatta, che però si rifiuta di confrontarsi.

Vince Jessica Morlacchi

La finale del Grande Fratello 2024-2025 si avvia alla conclusione. La terza classificata è Chiara, uscita sconfitta dal televoto contro Jessica. Plebiscito per la cantante, che ha stravinto il televoto con l’81% dei voti. Con queste percentuali, Morlacchi si candida al trionfo finale.

Le due super-finaliste spengono le luci della Casa. Un momento sempre molto suggestivo. Prima dell’arrivo in studio delle protagoniste, Signorini conferma che Mediaset trasmetterà una nuova edizione del GF, al via come sempre a settembre. Dopo l’ultima pausa pubblicitaria, è comunicato l’esito. La vincitrice del programma è Jessica Morlacchi. Finisce qui la puntata e, con essa, l’edizione.