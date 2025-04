Tradimento continua a tessere trame avvincenti, nelle anticipazioni dal 7 al 13 aprile 2025. La soap opera turca, in onda su Canale 5, con la sua narrazione intensa e personaggi complessi, esplora le profondità delle relazioni umane, portando alla luce segreti oscuri e passioni inconfessabili.

Asya, Volkan e Derin, i protagonisti di questo triangolo amoroso, si trovano a fronteggiare scelte difficili, dove l’amore e l’odio si confondono, e la ricerca della verità diventa una lotta per la sopravvivenza.

Scopriamo insieme le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 aprile 2025.

Tradimento 7-13 aprile 2025: trama puntata del lunedì

Tolga si prepara all’incontro con la famiglia di Selin, ma l’amico Selcuk teme che lo faccia solo per infastidire Oylum. Oltan invia Ozan ad Amsterdam come suo rappresentante e chiede a Zelis di accompagnarlo. Ozan cerca di parlare con Zelis, ma lei lo evita.

Martedì 8 aprile 2025

Guzide decide di affidare le indagini su Behram e Oylum a Mualla, ma Tarik non si arrende e ingaggia un’agenzia investigativa per ritrovare la figlia. Ebru, con l’inganno, attira Yesim in un albergo, promettendole di portarle Oyku. Invece, la conduce in una stanza vuota e la droga, facendola addormentare.

Mercoledì 9 aprile 2025

Dilek ordisce un piano diabolico: in una stanza d’albergo, fotografa Yesim e un uomo in atteggiamenti intimi, pronta a ricattarla. Nel frattempo, l’incontro tra Tolga e il padre di Selin si conclude con un rifiuto categorico: il genitore non vuole avere a che fare con Oltan. Elmas, rassegnata, saluta Oltan prima di partire per Londra.

Tradimento 7-13 aprile 2025: trama puntata del giovedì

Tolga chiede a Selin di intervenire su Serra per farle rimuovere delle foto dai social. Selin, a malincuore, acconsente. Oltan mette in guardia Tolga, insinuando che il suo matrimonio con Selin sia solo una vendetta contro Oylum. Tolga, però, nega con veemenza, affermando che il suo è un atto d’amore. La situazione si fa tesa, con Oltan che dubita delle reali intenzioni del figlio.

Venerdì 11 aprile 2025

Ozan e Zelis si riappacificano ad Amsterdam. Durante il viaggio di ritorno, Ozan rivela di aver cercato Zelis per restituirle dei soldi, consegnandoli poi a Ilknur. Zelis, tornata a Istanbul, scopre la bugia della madre e la caccia di casa insieme a Yesim. Le due, furiose, cercano un nuovo alloggio. Mualla scopre il nascondiglio di Behram e Oylum. Guzide, Nazan e Tarik irrompono nella tenuta durante il matrimonio di Behram e Oylum. Guzide interrompe la cerimonia.

Sabato 12 aprile 2025

Guzide e Tarik irrompono nel matrimonio con la polizia, tentando di fermarlo. Oylum, però, dichiara di voler sposare Behram, lasciando tutti senza parole. Guzide, delusa, accusa Tarik di essere un padre assente. Behram promette a Oylum un viaggio di nozze in Thailandia, realizzando un suo sogno. Un flashback rivela che Behram ha costretto Oylum a sposarlo, minacciando Tolga. La coppia arriva alla residenza dello zio di Behram, Cemalettin, dove Oylum incontra la famiglia del marito. L’accoglienza è calorosa, ma Oylum si sente sempre più a disagio e si ritira in camera.

Domenica 13 aprile 2025

Behram, furioso, difende Oylum dalle accuse di Mualla, rimproverandola per l’interferenza. Tarik, però, non si fida e avverte Behram: se vedrà sua figlia infelice, tornerà a riprendersela, a qualunque costo. La tensione è palpabile, con Guzide che osserva impotente la scena. Mualla, sentendosi umiliata, giura vendetta. Behram, impassibile, promette a Tarik che Oylum sarà felice, ma nel suo sguardo si cela un’ombra di minaccia. Oylum, intrappolata tra due fuochi, si sente sempre più sola e disperata.