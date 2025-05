Gli ascolti tv da lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio offrono degli spunti di riflessione interessanti. Molto indicativi, in particolare, sono i dati di The Couple, che nonostante il cambio di data, con lo spostamento alla domenica, continua a soffrire nell’Auditel. segnando uno dei dati più bassi degli ultimi tempi.

Ascolti tv 28 aprile 4 maggio, i dati di Rai 1

Analizzando gli ascolti tv di Rai 1, il 28 aprile supera i 3 milioni di telespettatori Ulisse di Alberto Angela, che arriva al 18,3% di share. Male, il giorno seguente, lo speciale Viva la Danza con Roberto Bolle, che si ferma all’11,1% con appena 1,7 milioni di spettatori tenuti incollati di fronte al piccolo schermo.

Stesso numero di telespettatori ha guardato, mercoledì, il film Dirty Dancing, con una share del 9,5%. Giovedì, Che Dio ci aiuti cala a 3,3 milioni di spettatori, con il 19,3% di share. Lo speciale de L’Eredità chiamato Tutti in viaggio, visibile venerdì, ha interessato poco più di 2 milioni di italiani, con il 13,8% di share.

Negativo il dato di Rai 1 anche di sabato 3 maggio. Techetechete A gentile richiesta, infatti, ha tenuto compagnia a 1,7 milioni di persone con l’11,8% di share. Infine, la domenica, lo speciale di Affari Tuoi diverte 5,2 milioni di persone con il 27,9%.

I risultati di Canale 5

Spostando l’attenzione su Canale 5, il 28 aprile The Couple ha interessato solamente 1,3 milioni di persone con il 10,9% di share. Ancora peggio la puntata di domenica 4 maggio, al 7,7% di share con solamente 951 mila spettatori. Un dato, quest’ultimo, che è uno dei peggiori mai registrati, almeno negli ultimi tempi, per la rete ammiraglia Mediaset.

L’esordio della seconda stagione di Maria Corleone, martedì, ha appassionato 2,1 milioni di persone, con il 12,1% di share. Migliore il dato del finale di stagione di Tutto quello che ho di mercoledì, al 13,1% di share con 2,4 milioni di spettatori.

Giovedì, l’ennesima replica di Cado dalle nubi è scelta da oltre 2 milioni di italiani, con il 12,1% di share. Venerdì, bene Tradimento con 2,2 milioni di fedelissimi seguaci con il 14,8%. Il sabato, sempre molto bene Amici, al 25,9% di share con oltre 3 milioni e mezzo di individui appassionati.

Ascolti tv 28 aprile 4 maggio, le altre reti

Analizzando i risultati delle altre reti, gli ascolti tv dal 28 aprile al 4 maggio restituiscono il record di sempre per NOVE. La rete Discovery, infatti, ha vinto la serata del mercoledì, che con la partita Barcellona-Inter ha interessato 5,6 milioni di persone con il 27,5% di share.

Bene, su Rai 3, il Concertone del Primo Maggio, che nello spazio in onda in prima serata ha ottenuto l’11,3% di share con 1,7 milioni di interessati. Buon debutto anche per Belve, che il martedì su Rai 2 ha divertito 1,4 milioni di persone con il 9,1% di share.

Sulla seconda rete della TV di Stato, brutti risultati il lunedì e il mercoledì. Nella prima giornata si è svolta l’ultima puntata di Obbligo o verità, che si è fermata al 4,3%. Il 30 aprile, invece, Mare Fuori è crollato al 3,3%. Brutto esordio anche per Comedy Match su NOVE, che il 1° maggio ha ricevuto appena il 2,8% di share.