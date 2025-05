Varie sfide, sorprese e due nuove eliminazioni. Sono accaduti numerosi fatti di rilievo durante la quarta puntata di The Couple, in onda eccezionalmente domenica 4 maggio, in prima serata su Canale 5.

The Couple quarta puntata, le Testa al centro delle critiche

Nel corso di The Couple del 4 maggio si è parlato a lungo delle sorelle Testa. Irma e Lucia, infatti, sono state fortemente criticate in settimana, in primis da Pierangelo e Jasmine, che non hanno accettato il fatto di aver ricevuto, da loro, la nomination.

Le Testa, a loro volte, se la sono presa con Antonino Spinalbese. A loro dire, il concorrente sarebbe uno stratega e, inoltre, molto spesso parla coprendo il microfono, per non far sentire agli altri ciò che dice realmente.

Alla fine, la conduttrice Ilary Blasi ha chiuso il televoto e ha letto l’esito: Irma e Lucia Testa sono state eliminate, mentre Pierangelo e Jasmine possono proseguire la corsa verso il milione. Prima di abbandonare il format, le Testa consegnano le loro chiavi a Giorgia e a Laura, che salgono a 4 chiavi.

Le prove

In seguito, come sempre accade nello show, le coppie rimaste in gioco si sono sfidate in varie prove. Nella prima, i coniugi Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono riusciti a sconfiggere i Mileto.

Nel seconda faccia a faccia, invece, Laura e Giorgia hanno sconfitto le sorelle Boccoli, vincitrici della scorsa puntata. Infine, Pierangelo e Jasmine hanno la meglio su Antonino Spinalbese ed Andrea Tabanelli.

Le compagini vincitrici delle sfide hanno rubato una chiave a quelle sconfitte. Queste ultime, invece, hanno affrontato un’altra prova, vinta dalle Boccoli. I restanti team, cioè i Mileto ed Antonino-Andrea, sono finiti al televoto flash eliminatorio. Il pubblico a casa ha deciso di eliminare per sempre dalla trasmissione i Mileto.

Le coppie che invece hanno trionfato nei loro scontri hanno partecipato al gioco finale. In esso, hanno avuto la meglio Jasmine e Pierangelo, vincitori della quarta puntata e che hanno guadagnato due chiavi, rubandone una alle Boccoli ed una a Laura e Giorgia.

The Couple quarta puntata, chi al televoto

Dopo una sorpresa a Laura Maddaloni, che ha avuto la possibilità di incontrare le amate figlie, i concorrenti hanno svolto le nomination. I concorrenti, che hanno espresso i loro voti non in coppia ma singolarmente, hanno deciso di spedire direttamente al televoto Antonino Spinalbese con Andrea Tabanelli e Manila Nazzaro con Stefano Oradei. Il team meno votato, il prossimo lunedì, è eliminato.