Lunedì 5 maggio, dalle 11:00, la Rai presenta, in conferenza stampa, il Giro d’Italia 2025. La manifestazione, in chiaro, è trasmessa, in diretta, dalla TV di Stato, soprattutto da Rai 2 e Rai Sport, a partire dal 9 maggio.

Nella conferenza stampa del Giro d’Italia 2025 intervengono Giampaolo Rossi ed Urbano Cairo, rispettivamente Amministratore Delegato Rai e Presidente Cairo Communication e RCS MediaGroup. Spazio a Paolo Petrecca, Direttore Rai Sport. Nel parterre di ospiti ci sono Elena Capparelli, Direttrice Raiplay e Digital, Alessandro Fabretti, Caporedattore Centrale Rai Sport, e Filippo Corsini, Caporedattore Centrale Giornale Radio e Radio Uno. Infine, sono raccolte le dichiarazioni della telecronista Giada Borgato.