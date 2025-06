Test non superato, dal punto di vista degli ascolti, per Chi può batterci. Il game show di Marco Liorni, nella prima puntata in onda sabato 7 giugno, ha fatto registrare dati Auditel più bassi di quelli sperati.

Chi può batterci ascolti, dati in calo rispetto alla puntata pilota

La Rai, con ogni probabilità, ha deciso di puntare su Chi può batterci, la cui prima edizione è iniziata con l’appuntamento del 7 giugno, dopo i risultati ottenuti nella puntata pilota del 21 settembre scorso.

In quella occasione, nonostante lo scontro (perso) con la corrazzata di Tu Si Que Vales di Maria De Filippi, il game show di Marco Liorni aveva comunque retto. Lo show, infatti, aveva tenuto compagnia a 2,1 milioni di telespettatori, con il 15,70% di share.

La puntata del 7 giugno, però, ha subito un importante ridimensionamento. La serata, infatti, ha convinto solamente un milione ed 860 mila telespettatori, per una share del 13,8%. Si tratta, dunque, di un calo di circa 300 mila spettatori e di poco meno di 1,9 punti percentuali di share.

Vince la serata Canale 5 grazie alla replica dei Pooh

Il brutto risultato negli ascolti di Chi può batterci, nella serata di sabato 7 giugno, è reso ancora peggiore dalla controprogrammazione. Se a settembre Canale 5 puntava, come detto, sullo show di Maria De Filippi, questa volta la rete ammiraglia del Biscione ha proposto la replica del concerto dei Pooh intitolato Noi amici per sempre, già trasmesso a gennaio. L’evento musicale della band ha vinto la serata, avendo intrattenuto 2 milioni di spettatori con il 16,8%.

Chi può batterci ascolti, le prossime sfide

L’edizione 2025 di Chi può batterci è composta da altri due appuntamenti. Il prossimo è datato sabato 14 giugno, quando Marco Liorni deve affrontare, nella sfida Auditel con la concorrenza, un altro concerto. Questa volta, la protagonista è Laura Pausini con lo spettacolo Laura 30 World Tour, anch’esso in replica.

Il sabato successivo, ovvero il 21 giugno, per lo show di Rai 1 si prospetta una sfida ancora più ardua. Sulla rete ammiraglia Mediaset, infatti, è trasmessa, in prima serata e in diretta, la partita fra l’Inter e il club giapponese Urawa Reds. La sfida è valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Nonostante gli ascolti poco soddisfacenti di Chi può batterci, per Marco Liorni arrivano anche buone notizie dall’Auditel del 7 giugno. Nella fascia del preserale di Rai 1, infatti, ha guidato l’ultima puntata stagionale de L’Eredità, che ha toccato il 27,7% di share con 3,1 milioni di spettatori. Un dato altissimo, che ha permesso alla rete della TV di Stato di sconfiggere Caduta Libera, fermo al 15% di share con 1,6 milioni di spettatori.