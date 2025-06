Domenica 8 giugno prende il via, con la prima puntata, The Cage Prendi e scappa. L’atteso nuovo game show è visibile, su NOVE, dalle ore 20:30.

The Cage Prendi e scappa prima puntata, al via la nuova esperienza di Amadeus

The Cage Prendi e scappa consiste nella nuova esperienza televisiva di Amadeus da quando ha sancito il passaggio a Discovery. Il conduttore, dopo i record stabiliti in Rai sia con Affari Tuoi che con il Festival di Sanremo, nella scorsa estate ha ufficializzato l’abbandono alla TV di Stato alla volta di Discovery.

Qui, però, ha avuto più difficoltà del previsto, ottenendo bassi ascolti prima con Chissà chi è (con il quale ha debuttato nell’access prime time), poi con Like a Star, format di prima serata. Buoni, invece, i dati ricevuti da La Corrida, proposta in autunno.

Con The Cage Prendi e scappa, Amadeus prova a rialzare gli ascolti dell’access prime time, una collocazione oraria decisamente molto importante per l’emittente.

Al fianco del padrone di casa c’è Giulia Salemi

The Cage Prendi e scappa è l’adattamento italiano di Raid the Cage, format originale degli USA che ha ottenuto un importante successo di ascolti in vari paesi del mondo.

La versione nostrana, oltre che da Amadeus, è guidata da Giulia Salemi. Influencer e conduttrice, per lei si tratta di un ritorno su NOVE, dove ha partecipato, in qualità di concorrente nel 2022, al format Stand Up Comici in prova.

The Cage Prendi e scappa, in Italia, è realizzato dalla Endemol Shine Italia. Dopo l’esordio domenicale, il programma proseguirà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:30. Le puntate, subito dopo la messa in onda lineare in tv, sono rilasciate in streaming sull’applicazione Discovery+.

The Cage Prendi e scappa prima puntata, come funziona

A The Cage Prendi e scappa si confrontano due squadre, composte da due concorrenti (amici, parenti, colleghi o partner). Essi si fronteggiano in tre manche, alternandosi nel ruolo di mente e di braccio. Il primo risponde alle domande e, quelle corrette, assegnano vari secondi di tempo (tre nella prima manche, che aumentano a cinque e a sette nei successivi round). Il tempo finale consiste in quello a disposizione del concorrente-braccio per stare nella Gabbia, dove deve cercare di prelevare il maggior numero di oggetti possibili prima che si chiudano le porte.

Dopo le tre manche, la squadra che ha collezionato gli oggetti dal valore più alto vince e partecipa al gioco finale, ovvero Batti la gabbia. In esso, i concorrenti hanno 90 secondi di tempo per portare fuori dalla Gabbia tutto ciò che vogliono. Se il valore complessivo degli oggetti eguaglia o supera i 50 mila euro, i giocatori vincono e portano a casa tutto ciò che hanno catturato durante la serata.