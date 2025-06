Sabato 7 giugno si è concluso il Torneo dei Campioni de L’Eredità 2025 e la vittoria è andata a Biancamaria Petrucci. Al timone dello show, anche nell’ultima settimana di programmazione tv, era confermato Marco Liorni.

L’Eredità 2025 Biancamaria Petrucci, chi è la campionessa

Biancamaria Petrucci, durante la stagione de L’Eredità 2025, ha debuttato alla fine di aprile. Sin da subito, la concorrente ha stupito tutti per la sua preparazione su svariati argomenti, al punto da essere riuscita ad arrivare svariate volte alla Ghigliottina.

La sua permanenza del game è durata venti puntate, divenendo la terza concorrente con il maggior numeri di appuntamenti all’attivo della stagione (dopo Gabriele Paolini e Christian Giordano).

Biancamaria è nata a Roma. Tuttavia, ha dovuto abbandonare la città natale per raggiungere Milano. Il cambio di città è dovuto a motivi di studi: la giovane, infatti, frequenta il corso di Biotecnologie Industriali presso l’Università di Milano-Bicocca.

L’Eredità 2025 Biancamaria Petrucci, vinti 40 mila euro

Nell’ultima puntata del Torneo de L’Eredità, in onda domenica 7 giugno, Biancamaria Petrucci non è riuscita ad arrivare al Triello. In tale manche sono arrivati Katia, Antonio e Giovanni, con quest’ultimo che ha ottenuto la qualificazione all’ultima Ghigliottina della stagione.

Il concorrente, tuttavia, non è riuscito ad indovinare la parola vincente, ovvero Grazie, che aveva un valore di 47 mila e cinquecento euro. L’errore di Giovanni ha permesso a Biancamaria Petrucci di vincere il titolo di Campionessa de L’Eredità 2025. Lei, infatti, è la concorrente che, nella settimana, ha ottenuto la vittoria finale più alta alla Ghigliottina, pari a 40 mila euro, vinti lo scorso 4 giugno.

Metà del montepremi finale è devoluto in beneficenza alla Fondazione OZ, che si occupa di progetti dedicati ai bambini e ai ragazzi che incontrano la malattia o la disabilità ed alle loro famiglie.

Cosa fa Massimo Cannoletta

Anche durante il Torneo</strong> de <strong>L’Eredità 2025,</strong> vinto da Biancamaria Petrucci, nessuno è riuscito a superare i record di vincita di Massimo Cannoletta, professore e divulgatore scientifico che ha vinto in totale oltre 200 mila euro, raggiungendo la Ghigliottina svariate volte.

Cannoletta, con tali statistiche, è diventato uno dei concorrenti più vincenti ed amati dal pubblico, al punto da divenire un volto televisivo. Serena Bortone, infatti, lo aveva voluto nel cast fisso di Oggi è un altro giorno, trasmissione chiusa nel giugno del 2023. Da quel momento, le strade di Cannoletta e della televisione si sono separate, ma il professore continua comunque a lavorare. Poche settimane fa, alla fine di maggio, Cannoletta ha pubblicato il suo nuovo libro, dal titolo Il giramondo. Da Zanzibar all’Islanda, passando per l’Amazzonia.