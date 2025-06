Lunedì 9 giugno, alle ore 15:00, si chiudono i seggi per l’elezione dei Referendum abrogativi 2025 e la tv, per seguire lo spoglio, modifica ad hoc la programmazione. Sono previsti degli speciali in molte emittenti italiane.

Referendum abrogativi 2025, l’offerta della Rai

Per quanto riguarda la Rai, lo spoglio dei Referendum abrogativi 2025 è seguito, in primis, da Rai 1. Sulla rete ammiraglia, infatti, alle ore 15:00, proprio in concomitanza con la chiusura dei seggi, prende il via uno speciale del TG1.

La redazione del telegiornale dell’ammiraglia segue, soprattutto, i dati sull’affluenza. Affinché i risultati del voto siano effettivi, infatti, è necessario il raggiungimento del 50% più uno dei votanti. L’edizione del TG1 giunge al termine alle 16:00, quando la linea passa a Ritorno a Las Sabinas.

Su Rai 2, invece, lo spoglio dei Referendum abrogativi 2025 è seguito da uno speciale del TG2. Esso parte alle 17:20 e procede per oltre un’ora, finendo alle 18:35. Anche Rai 3 approfondisce l’esito elettorale dalle ore 15:05, quando parte uno speciale del telegiornale TG3. Tutti gli speciali sono fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

Gli speciali sulle reti Mediaset

Per quanto riguarda la programmazione tv legata allo spoglio dei Referendum abrogativi 2025, i primi approfondimenti, inseriti nei palinsesti di Rete 4, sono attesi alle ore 15:30. In tale orario, infatti, Sabrina Scampini guida lo spazio informativo di Diario del giorno, dove analizza, con ospiti ed inviati, le prime indicazioni provenienti dalle urne.

Successivamente, è dato spazio ai consueti appuntamenti con l’informazione del Biscione. Alle 18:30 parte Studio Aperto su Italia 1, mentre dalle 19:00 tocca al TG4. Alle 20:00, infine, c’è il TG5. In access prime time e in prima serata, il Referendum torna protagonista su Rete 4, essendo argomento principale prima di 4 di Sera e poi di Quarta Repubblica, talk show guidati da Paolo Del Debbio e da Nicola Porro.

Referendum abrogativi 2025, le altre reti

Per quanto riguarda le altre reti, su La7 è in programma una Maratona guidata da Enrico Mentana. Il giornalista inizia la diretta dalle ore 14:15 circa, quindi subito dopo la fine del telegiornale. Salvo cambiamenti imprevisti di programmazione tv, il live procede fino alle 20:30, quando la giornalista Lilli Gruber guida una nuova puntata di Otto e mezzo. Confermato, in prima serata, il programma 100 minuti di Corrado Formigli ed Alberto Nerazzini.

Infine, sono attesi degli approfondimenti dedicati ai Referendum Abrogativi anche su Sky TG24. La rete all news della piattaforma satellitare, fruibile sul canale 100, segue dalle 15:00 tutte le procedure dello spoglio elettorale.