È Canale 5 la grande protagonista della settimana dal 14 al 20 luglio dal punto di vista degli ascolti tv. La rete ammiraglia del Biscione ha avuto un importante incremento nei risultati Auditel, a partire dalla fascia dell’access prime time.

Ascolti tv 14 20 luglio, i prime time delle ammiraglie

Per quanto riguarda i dati del prime time, su Canale 5 spicca il risultato di Temptation Island. Il reality show, guidato da Filippo Biscigia ed in onda il giovedì, registra poco meno di 3 milioni e mezzo di spettatori con il 29,2% di share. Bene anche Battiti Live al 19,8% con 2 milioni di telespettatori.

Il medesimo numero di teste lo registra, il martedì, La Notte nel Cuore, che è il programma più visto della serata con il 17%. La domenica, la produzione seriale ottiene, invece, il 17,7%. Meno bene le repliche: Mamma o Papà? del 16 luglio si ferma al 13,1%, mentre la fiction Vanina si ferma solamente al 10%. Il sabato, Ciao Darwin diverte il 13,9%.

Su Rai 1, il lunedì Noos con Alberto Angela sale al 14,7%, mentre il giorno seguente La Partita del Cuore si ferma al 15%. Il 16,2% è invece il risultato della partita fra l’Italia e la Norvegia, valevole per gli Europei di calcio femminile e visibile il mercoledì. Solo il 12,8% per la replica di Don Matteo. La replica di Semplicemente Fiorella, il venerdì, appassiona il 17,8% di share con circa 2 milioni di spettatori. Dalla Strada al Palco, il sabato, riceve il 16% con appena 1,6 milioni di telespettatori.

Le prime serate delle altre reti

Per quanto riguarda le altre reti nel prime time, gli ascolti dal 14 al 20 luglio sorridono a Rete 4. La scelta della rete di proseguire con l’informazione sta, per adesso, dando i suoi frutti: Quarta Repubblica del 14 è al 6,2%, mentre Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca è al 5,2%. Record per Zona Bianca, che il mercoledì giunge addirittura al 7,8%. La cronaca di Quarto Grado del venerdì, invece, tocca addirittura l’11,5% di share.

Fra i format che continuano a faticare nell’Auditel spicca, invece, In & Out. Lo show comico di TV8, il lunedì, diverte appena 252 mila persone, solamente con l’1,8% di share. Debutto tiepido anche per The Americas, che il venerdì, in una serata dominata dalle repliche, appassiona 652 mila telespettatori con il 5%.

Ascolti tv 14 20 luglio, ottimo La Ruota della Fortuna in access prime time

Ma la grande novità della settimana dal 14 al 20 luglio è La Ruota della Fortuna. Il game show, condotto da Gerry Scotti con la collaborazione di Samira Lui, nei primi sette giorni di messa in onda ha collezionato ascolti eccezionali. In particolare, gli appuntamenti hanno ottenuto una media pari al 23,6% di share, con 3,4 milioni di telespettatori.