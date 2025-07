Dopo l’arrivo de La Ruota della Fortuna nell’access prime time, continua la rivoluzione in casa Mediaset. Lunedì 21 luglio, infatti, debutta, nel preserale di Canale 5, la nuova edizione di Sarabanda.

Sarabanda preserale Canale 5, al timone c’è Enrico Papi

Sarabanda è uno dei game show storici del Biscione. Il titolo, prodotto dalla Banijay Italia, ha debuttato nel lontano 1997 su Italia 1, rete nella quale è andato in onda fino al 2005 e, in seguito, nel 2017 e in questa estate per la versione vip nel prime time.

L’unico ciclo di appuntamenti in programmazione su Canale 5 è datato nell’estate del 2009. All’epoca, i conduttori Teo Mammucari e Belen Rodriguez hanno guidato per quarantotto puntate il game show nel preserale, ottenendo all’epoca ascolti non eccezionali.

Ora, dopo sedici anni, l’ammiraglia punta nuovamente sul programma per il proprio preserale, ma con la conduzione affidata ad Enrico Papi, volto storico della trasmissione, che ha guidato per tutte le edizioni, eccezion fatta per quella del 2009.

La formula del programma

Sarabanda, nel preserale, è in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, ed è visibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. Completamente nuovo, più grande e colorato, lo studio nel quale sono ambientati gli appuntamenti, al via alle 18:45.

In ogni serata si fronteggiano cinque concorrenti. Essi si sfidano in varie manche, a partire da Playlist, in cui lo scopo è indovinare il titolo di una celebre canzone prima degli avversari. Spazio, poi, a Pentagramma, nel quale occorre riuscire ad indovinare frasi celebri delle canzoni nostrane. C’è, inoltre, l’Asta Musicale, che mette alla prova il coraggio dei concorrenti, che possono rischiare puntando su una sola nota per riuscire a riconoscere il brano.

Al termine di ciascuna prova, un concorrente è eliminato, fino a quando i partecipanti rimangono in due. Essi si sfidano nel gioco finale del 7X30, che consiste nell’indovinare sette brani in appena trenta secondi. Il concorrente che riesce a farlo porta a casa il montepremi.

Sarabanda preserale Canale 5, il 20 luglio è giunta al termine la versione dedicata alle celebrity

Il debutto nel preserale di Sarabanda arriva a poche ore di distanza dalla fine dell’edizione di Sarabanda Celebrity, giunta al termine nella giornata di domenica 20 luglio. La versione dedicata ai vip, in onda nel prime time di Italia 1 a partire dal 25 maggio scorso, ha ottenuto ascolti più che soddisfacenti. Le sette puntate proposte hanno tenuto compagnia ad una media di oltre 900 mila telespettatori, per una share del 7,2%.