Le soap turche sono sempre più le protagoniste di Canale 5. A partire da lunedì 21 luglio, infatti, cambia (nuovamente) la programmazione tv pomeridiana della rete, che accoglie una vera e propria maratona di produzioni seriale originarie della Turchia.

Canale 5 soap turche, Forbidden Fruit in onda con due puntate al giorno

A partire da lunedì 21 luglio, dunque, i (tanti) appassionati delle serie tv provenienti dalla Turchia possono festeggiare. Subito dopo il telegiornale delle 13:00 e la confermatissima Beautiful (in onda per circa 40 minuti, dalle 13:45 alle 14:20), spazio a Forbidden Fruit.

La dizi (come vengono chiamate le soap turche), titolo originale Yasak Elma, verte intorno alle avventure delle protagoniste Yildiz e Zeynep, sorelle di sangue ma molto diverse sia nel carattere che negli obiettivi di vita. Due le puntate proposte tutti i giorni per una durata totale di circa un’ora e mezza, dalle 14:20 alle 15:50 circa.

Maratona La Forza di una donna

La grande novità della programmazione tv pomeridiana di Canale 5, però, riguarda La Forza di una donna. La rete ammiraglia del Biscione trasmette tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ben tre episodi dalla durata circa un’ora ciascuno, accompagnando il pubblico dalle 15:50 alle 18:45 circa. Si tratta di una vera e propria maratona televisiva: Canale 5 trasmetterà, ogni pomeriggio, oltre quattro ore di soap turche.

Ma l’offerta con le dizi non finisce qui. Il sabato e la domenica, per tutta la durata della bella stagione, continuerà la messa in onda di un altro titolo turco, ovvero Innocence, inserito nei palinsesti dalle 14:30 alle 15:30. Infine, nel prime time della domenica, continua la regolare programmazione tv de La Notte nel Cuore.

Canale 5 soap turche, una scelta giustificata dagli ascolti

La tendenza di Canale 5 a mandare in onda serie turche non è di certo una novità. Da Terra Amara a Tradimento, passando per Endless Love, Daydreamer Le ali del sogno, Bitter Sweet Ingredienti d’amore, My Home My Destiny, Segreti di famiglia, La rosa della vendetta, Everywhere I Go e molte altre. Sono oramai decine le serie trasmesse (molte anche in contemporanea) ed è lecito domandarsi se non ci sia un abuso di tale genere.

Le scelte di programmazione di Mediaset, per quanto discutibili, sono comunque giustificate dagli ascolti. Le soap turche hanno costi praticamente nulli di produzione ed ottengono ascolti molto spesso ben più alti rispetto ad altri format. La maratona de La Forza di una donna, ad esempio, è stata sperimentata il 17 ed il 18 luglio scorso ed ha ottenuto ascolti molto positivi. Il giovedì si è fermata ad oltre il 21%, mentre il giorno seguente ha registrato il 22,9%. Numeri, questi, che l’ammiraglia non registra neanche nel pomeriggio invernale e che garantiscono un ottimo traino per Sarabanda, all’esordio nel preserale il 21 luglio.

Se i risultati continueranno ad essere questi, dunque, è lecito immaginare che “l’invasione” del palinsesto da parte delle soap turche sia solo all’inizio.