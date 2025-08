La settimana dal 28 luglio al 3 agosto, almeno per quel che concerne gli ascolti tv, ha avuto un dominio assoluto di Canale 5. La rete ammiraglia del Biscione ha dominato sulla concorrenza in varie fasce orarie, compresa quella del prime time.

Ascolti tv 28 luglio 3 agosto, il successo di Temptation Island

Analizzando le prime serate delle ammiraglie, ovvero Rai 1 e Canale 5, emerge il successo del Biscione. Su sette prime time, ben sei sono giunte al termine con la vittoria per la rete Mediaset.

La penultima puntata di Battiti Live, il lunedì, ha ottenuto il 22,2%, tenendo a debita distanza Noos di Alberto Angela, fermo invece al 13,8%. Il martedì, mercoledì e giovedì, invece, Canale 5 ha trasmesso le ultime tre puntate di Temptation Island, che hanno battuto tutti i record. Gli appuntamenti hanno ricevuto rispettivamente il 30,2% (con 4,2 milioni di telespettatori), il 31,4% (con 4,3 milioni) ed il 32,9% (con 4,6 milioni).

Nelle medesime giornate, Rai 1 si è fermata al 10,5%, al 13% ed al 10,6% con le pellicole Assaporando Parigi, Sister Act 2 e Scusate se esisto. Il sabato, Ciao Darwin con il 15,4% sconfigge Dalla Strada al Palco con il 13%. La domenica, La Notte nel Cuore, al % di share, batte Imma Tataranni, ferma al %.

Il venerdì, invece, il film Il diritto di contare su Rai 1 vince la serata con il 15,6%, contro la replica di Vanina su Canale 5, fermo al 12,3%.

Ascolti tv 28 luglio 3 agosto, le altre reti

Analizzando i prime time delle altre reti, ottimi risultati per Chicago PD e Chicago Fire, entrambe su Italia 1. La prima serie, il lunedì, supera il milione di telespettatori con il 6,7% di share. La seconda, visibile il venerdì, interessa 978 mila spettatori per il 7,7% di share.

Sempre bene, il mercoledì, la replica della fiction Rocco Schiavone, che con 847 mila spettatori ed il 5,6% di share permette a Rai 2 di essere la terza rete più vista della serata, dopo le ammiraglia Rai 1 e Canale 5.

Bocciato, invece, il true crime del mercoledì Il Caso. Il format di Stefano Nazzi, su Rai 3, tiene compagnia ad appena 495 mila persone, per il 3,2% di share.

Ottimo il debutto di Io Sono Farah

Il successo negli ascolti tv di Canale 5 nella settimana dal 28 luglio al 3 agosto non si limita alla sola prima serata. In access prime time prosegue il dominio de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui, in più di una occasione sopra il 28% di share e costantemente sopra il concorrente Techetechete.

Ottimo anche il pomeriggio a tutto soap di Canale 5. Da segnalare, in particolare, l’eccezionale risultato di Io Sono Farah, che nella prima settimana di programmazione tv ha superato una media di 1 milione e 600 mila telespettatori, con una share del 23,8%.