Ci sono le Isole Egadi fra le protagoniste delle puntate di Camper in viaggio e Camper in onda dal 4 all’8 agosto su Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato li propone, in particolare, dalle 11:30 e dalle 12:00.

Camper in viaggio Camper 4 8 agosto, Tinto e Mancini

Al timone di Camper in viaggio, anche nella nuova settimana di programmazione tv, torna il duo composto da Alessia Mancini e Tinto. Essi, al loro fianco, possono contare sul sostegno di Umberto Broccoli, che a distanza assegna loro delle missioni grazie alle quali è possibile conoscere al meglio il territorio visitato.

Le telecamere si concentrano sulle Isole Egadi. Nel primo giorno, i presentatori si concentrano sulle bellezze di Favignana. Mentre Mancini si gode una passeggiata fra le vie del centro storico, Tinto esplora le strade del borgo utilizzando il mezzo più utilizzato dagli abitanti del posto, ovvero la bicicletta.

Il mercato del pesce di Favignana e Marettimo

La settimana procede con un giro in barca, durante il quale i conduttori dialogano con degli ospiti che li aiutano a comprendere meglio la realtà dell’atollo. Un focus è proposto anche sulle eccellenze di Favignana. Tinto approfondisce il sogno di alcuni giovani ragazzi e Mancini incontra due giovani fratelli campioni di vela.

Nell’ex Stabilimento Floro è dato spazio alla ex tonnara e proprio il tonno è al centro della ricetta mostrata da Mancini e da uno chef locale. Dopo una rapida sosta al mercato del pesce di Favignana, il viaggio procede a Marettimo, dove Tinto ha la possibilità di gustare un panino decisamente speciale. Per il gran finale si fa ritorno a Favignana, per ammirare le bellezze di un giardino decisamente suggestivo.

Camper in viaggio Camper 4 8 agosto, fra gli ospiti di Peppone c’è Valeria Oppenheimer

Per ciò che concerne Camper, invece, per tutta la settimana Marco Di Buono è ad Albenga, la perla della Riviera Ligure. Dopo aver approfondito le tante attività da fare nella Costa Adriatica con Elisa Silvestrin, Lorenzo Branchetti va alla scoperta di vari borghi antichi, fra cui Cividale del Friuli, la cinta muraria di Cividale, passando per Canosa e Minervino Murge.

Gloria Aura Bartolini svela angoli nascosti dominati dalla natura rigogliosa. Dopo aver effettuato un aperitivo fito-lab-yoga all’insegna del benessere, con Annalisa Baldi sono protagoniste le tradizioni popolari, dalla Festa dei Gigli di Nola all’Ardia di Sedilo. Marco Scorza, invece, si reca nel mercato di Poggioreale.

Vari gli ospiti presenti durante le puntate della settimana. Fra gli altri, è attesa Valeria Oppenheimer.