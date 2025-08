La soap turca Io Sono Farah, nella settimana dal 4 all’8 agosto 2025, va in onda su Canale 5 alle 15:15, con episodi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Un mix di tensione, emozioni forti e colpi di scena: Farah affronta nuove sfide legali e familiari, mentre Tahir rischia la vita e Kaan è diviso tra senso di colpa e passione.

Io Sono Farah 4–8 agosto 2025: Lunedì 4 agosto

Kaan è sconvolto per la morte di Alperen. Vuole offrire un risarcimento a Semiha. Tuttavia, fugge alla vista del suo dolore. Gonul, quindi, lo convince a scegliere gesti semplici.

Nel frattempo, Farah cura i feriti di Tahir. Lo fa in un ospedale improvvisato. Il piccolo Kerimsah, inoltre, migliora.

Farah cerca una registrazione. Questa è legata all’omicidio. Tahir, intanto, si ribella a Ali Galip. Rivendica, così, la propria indipendenza.

Martedì 5 agosto

Ali Galip mette alla prova Farah. Lei, però, fallisce il test. Tahir la protegge, sebbene non si fidi completamente di lei.

Mehmet entra in casa di Farah. Ottiene, infatti, informazioni tramite Kerim.

Bekir rapisce Tahir. Ali Galip, però, lo grazia inaspettatamente.

Mehmet offre protezione a Farah. Le chiede, però, una testimonianza in cambio.

Nel frattempo, Vera vorrebbe cacciare Kaan. Viene, però, convinta dell’innocenza del figlio.

Io Sono Farah 4–8 agosto 2025: Mercoledì 6 agosto

Bekir cerca di estorcere informazioni a Farah, che riesce a fuggire dalla sua presa. Mehmet, nel frattempo, tenta di far ritirare la denuncia contro Bekir, ma non ottiene successo.

La situazione precipita quando Tahir subisce un’aggressione alla fabbrica dei Karaman. Egli viene ferito gravemente durante una sparatoria, proprio mentre cerca di proteggere Mehmet. Farah, con grande coraggio e abilità, lo cura immediatamente in una clinica improvvisata, dimostrando ancora una volta la sua dedizione.

Giovedì 7 agosto

Le autorità arrestano Farah. Viene accusata, infatti, di essere un’immigrata clandestina. Rischia, così, il rimpatrio immediato. Questa manovra, in realtà, è stata orchestrata da Mehmet. Tuttavia, Tahir e Bade intervengono. Essi, infatti, fermano il bus diretto all’aeroporto, salvandola.

Nel frattempo, Kerimsah accusa Mehmet di averlo manipolato e ingannato. Farah, quindi, affronta il commissario. Lo minaccia di tenerlo lontano dalla sua famiglia, in un momento di grande tensione emotiva.

Io Sono Farah 4–8 agosto 2025: Venerdì 8 agosto

Farah si prepara a testimoniare. Rilascia una dichiarazione sull’omicidio di Alperen. Orhan, nel frattempo, consegna a Vera una registrazione. Questa, infatti, accusa Kaan. Le chiede, quindi, di proteggere Farah.

Gonul e Kaan si confrontano in un locale. Lui inizialmente la respinge, ma poi la bacia inaspettatamente. Tahir, intanto, è ferito. Farah lo cura e poi lo affida alle cure di Adil e Haydar, per garantirgli sicurezza.

Dove vederla

Gli episodi di Io Sono Farah sono trasmessi su Canale 5. Vanno in onda alle 15:15, dal lunedì al venerdì. Sono disponibili, inoltre, anche in streaming su Mediaset Infinity. Si possono seguire, quindi, sia in diretta che on demand.