Il grandissimo successo de La Ruota della Fortuna continua a portare non pochi benefici alla prima serata di Canale 5. A testimoniarlo sono gli ascolti tv registrati nella settimana dal 4 al 10 agosto.

Ascolti tv 4 10 agosto, Canale 5 batte Rai 1

La sfida nel prime time, nella settimana dal 4 al 10 agosto, è vinta nettamente dall’ammiraglia del Biscione. Il lunedì, l’ultima puntata di Battiti Live ha ricevuto il 19,3% di share con poco più di 2 milioni di spettatori. Martedì e mercoledì, le puntate della quarta stagione di Sissi hanno ricevuto rispettivamente il 15,5% ed il 13,6% di share, con 1,6 ed 1,4 milioni di telespettatori.

Il giovedì, Belle & Sebastien raggiunge il 15% con poco meno di 1,8 milioni di spettatori. Memories del venerdì tocca il 16,1% con 1,8 milioni di italiani intrattenuti, mentre il sabato le repliche di Ciao Darwin divertono 1,4 milioni di spettatori con il 16,8%. Infine, la domenica, Un amore come te segna il 16% con 1,6 milioni di spettatori.

L’impatto de La Ruota della Fortuna

Più bassi quasi tutti i dati di Rai 1. In ordine cronologico, lunedì 4 agosto la pellicola Califano registra l’11,7% con un milione e mezzo di spettatori. Simon Coleman di martedì si ferma al 10,7% con 1,3 milioni di spettatori. Sei mai stata sulla luna? ed Un professore, mercoledì e giovedì, ottengono l’11,8% e l’11,3% di share. The Help del venerdì è al 12% con 1,3 milioni di spettatori. Sfiora i 2 milioni, invece, Evviva del sabato, al 16,7%. La domenica, infine, le repliche di Imma Tataranni raggiungono il 17% con poco meno di 1,8 milioni di spettatori.

I dati assolutamente positivi di Canale 5, in prima serata, sono senz’altro il frutto dei risultati eccezionali di La Ruota della Fortuna. Il game show di Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto, nelle sette puntate della settimana, una media pari a 3,8 milioni di italiani con il 27% di share. Registrato un picco altissimo del 28,8% e del 28,1% negli appuntamenti del venerdì e del sabato.

Ascolti tv 4 10 agosto, i risultati ottimi della saga One Chicago

La settimana dal 4 al 10 agosto mette in luce gli ottimi ascolti di Italia 1, trainati in primis dalle serie One Chicago. Il lunedì, Chicago PD tocca l’8%, mentre Chicago MED del mercoledì si ferma al 7,2%. Il venerdì, la puntata Crossover, composta dagli appuntamenti di Chicago Fire, Chicago MED e Chicago PD, ricevono il 7,3%, l’8,1% e il 10%. L’ultima puntata di Max Working di martedì tocca il 7,3%.

Sempre molto bene, la mattina, il rotocalco Morning News su Canale 5, che ondeggia tutti i giorni fra il 18 ed il 20% di share, con un picco superiore al 21% registrato il lunedì.