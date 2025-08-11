Squadra Omicidi Spalato Matrimonio di lacrime è il nono film della serie crime tedesca Der Kroatien-Krimi (titolo originale: Tränenhochzeit), trasmesso in Italia su Rai 2. Ambientata nella splendida e misteriosa Croazia, la serie segue le complesse indagini della detective Branka Marić, la prima donna a capo della sezione omicidi di Spalato. In questo episodio, infatti, un agguato mortale durante le riprese di un videoclip musicale costringe la squadra a scavare tra segreti familiari, bugie e legami con la malavita.

Regia, produzione e protagonisti del film Squadra Omicidi Spalato Matrimonio di lacrime

Michael Kreindl firma la regia di questo episodio, mentre Christoph Darnstädt ne scrive l’avvincente sceneggiatura. Inoltre, la casa di produzione Hager Moss Film cura la realizzazione per il network tedesco ARD, e in Italia la Rai distribuisce la serie su Rai 2.

I protagonisti principali di questo episodio sono:

Neda Rahmanian : interpreta Branka Marić , l’intuitiva e tenace capo della squadra omicidi.

: interpreta , l’intuitiva e tenace capo della squadra omicidi. Lenn Kudrjawizki : veste i panni di Emil Perica , il suo fedele collega e abile investigatore.

: veste i panni di , il suo fedele collega e abile investigatore. Kasem Hoxha : è Tomislav Kovačić , il loro diretto superiore.

: è , il loro diretto superiore. Caro Cult : interpreta Ira , una famosa cantante pop al centro della vicenda.

: interpreta , una famosa cantante pop al centro della vicenda. Max Herbrechter : è il commissario Novak , che affianca la squadra.

: è il commissario , che affianca la squadra. Aleksandar Jovanovic : veste i panni di Mate , il fidanzato di Ira dal passato oscuro.

: veste i panni di , il fidanzato di Ira dal passato oscuro. Sarah Bauerett, Jasmin Gerat, Andreas Guenther: ricoprono ruoli secondari chiave.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato l’episodio interamente in Croazia, scegliendo come location principali la vibrante città costiera di Spalato e la suggestiva isola di Lissa. Di conseguenza, le ambientazioni autentiche della Dalmazia non sono solo uno sfondo, ma contribuiscono a creare un’atmosfera mediterranea e carica di mistero, con scorci urbani e paesaggi marittimi che rafforzano la tensione narrativa.

Trama del film Squadra Omicidi Spalato Matrimonio di lacrime

La storia inizia in modo spettacolare: durante le riprese del videoclip della famosa pop star Ira, un motociclista mascherato apre il fuoco. L’obiettivo sembra essere proprio la cantante, ma a morire sotto i colpi è la sua guardia del corpo. Subito dopo, le indagini partono a pieno ritmo. Il primo e più ovvio sospettato è Mate, il fidanzato della donna, un uomo già noto alle forze dell’ordine per i suoi legami con lo spaccio di droga. Infatti, tutti pensano a un regolamento di conti nel mondo della criminalità.

Tuttavia, la detective Branka Marić e il commissario Novak non sono affatto convinti di questa pista. Per questo motivo, iniziano a scavare più a fondo, concentrandosi sulla vita privata e familiare di Ira. Ben presto, infatti, emergono segreti inconfessabili, vecchi rancori e tensioni familiari mai sopite. La squadra scopre così che il vero movente dell’omicidio non ha nulla a che fare con il mondo criminale di Mate. Al contrario, le sue radici affondano in una profonda e dolorosa vendetta interna alla famiglia della stessa cantante, legata a eventi del passato che qualcuno voleva disperatamente tenere nascosti.

Spoiler finale

Nel finale, la tensione raggiunge il suo culmine. Infatti, grazie all’acuto intuito del commissario Novak e alla determinazione incrollabile di Branka Marić, il team investigativo riesce finalmente a smascherare il vero colpevole. A sorpresa, non si tratta di un criminale, ma di un insospettabile parente stretto di Ira. Questa persona, infatti, ha agito spinta da una vecchia e profonda sete di vendetta personale, consumata per anni in silenzio. Di conseguenza, il caso si chiude con un confronto finale drammatico ed emotivo, che costringe Ira a fare i conti una volta per tutte con il suo passato. Sullo sfondo, la città di Spalato torna alla sua apparente e soleggiata tranquillità.

Cast completo del film Squadra Omicidi Spalato Matrimonio di lacrime

Il cast di questo episodio riunisce, come sempre, eccellenti attori tedeschi e croati, le cui interpretazioni intense e realistiche danno vita a personaggi credibili e sfaccettati. Ecco l’elenco completo:

