Da lunedì 11 agosto, i palinsesti di Canale 5 affrontano nuovi cambi di programmazione tv, dovuti allo stop di Io Sono Farah. La soap turca, infatti, a partire dalla giornata odierna non è più in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia.

Canale 5 stop Io Sono Farah, lo stop per la pausa estiva

Per Canale 5 si tratta, dunque, dell’ennesimo cambio di programmazione tv nel daytime pomeridiano. Nel corso della bella stagione, d’altronde, sulla rete si sono registrate non poche variazioni. In primis, le consuete soap turche erano associate a Pomeriggio Cinque Estate. A causa dei bassi ascolti, il format ha chiuso in anticipo ed è stato sostituito prima da un ciclo di film, poi da una maratona vera e propria di soap.

Il 28 luglio, dunque appena due settimane fa, Canale 5 ha accolto la dizi Io Sono Farah. L’8 agosto, tuttavia, è andata in onda l’ultima puntata della serie, che ora si blocca per la pausa estiva.

Il ritorno in programmazione fra la fine di agosto e l’inizio di settembre

I tanti fan di Io Sono Farah possono tirare un sospiro di sollievo. La cancellazione della soap, infatti, è solo una misura momentanea. Al momento non è dato sapere la data nella quale tornerà in programmazione. Tuttavia, lo stop dovrebbe durare solamente poche settimane, con la serie che dovrebbe essere proposta nuovamente a partire dal 25 agosto o dal 1° settembre.

I vertici Mediaset hanno deciso di salvaguardare Io Sono Farah, togliendola dal palinsesto nel periodo di Ferragosto e riproponendola con l’inizio della stagione autunnale. La scelta del Biscione è senz’altro giustificata dagli ascolti, che nelle puntate fino ad ora andate in onda sono stati molto positivi.

Il debutto del 28 luglio ha intrattenuto 1,8 milioni di spettatori con il 23,7% di share. Il titolo ha confermato ed ulteriormente migliorato tale dato, toccando picchi superiori al 25%.

Canale 5 stop Io Sono Farah, cosa va in onda al suo posto

Con la momentanea cancellazione di Io Sono Farah, dunque, cambia la programmazione tv di Canale 5. Fino allo scorso venerdì, infatti, la serie era proposta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:15 alle 17:15 circa.

A partire da lunedì 11 agosto, al posto della serie turca si allunga If You Love. Anch’essa produzione turca, è visibile per circa due ore al giorno, dalle 15:15 alle 17:15. Gli interessati, comunque, possono rivedere gli appuntamenti già proposti di Io Sono Farah in streaming, tramite l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.