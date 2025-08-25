La morte di Pippo Baudo ha fortemente condizionato gli ascolti tv di vari giorni della settimana dal 18 al 24 agosto. I funerali, in particolare, sono andati in onda, il 20 agosto, su Rai 1 e Rete 4.

Ascolti tv 18 24 agosto, i dati di Rai 1

Analizzando, in primis, gli ascolti di Rai 1, il 18 agosto la pellicola La bambina che non voleva cantare ottiene il 12% di share con 1,4 milioni di spettatori. Male Amore sul Danubio del martedì, al 9,6% con meno di un milione di telespettatori, mentre lo speciale del mercoledì Ho fatto 13! I Festival di Pippo Baudo appassiona 1,6 milioni di spettatori con il 13,7%.

Le repliche di Un Professore 2 e di Evviva!, rispettivamente il giovedì ed il sabato, interessano 1,2 ed 1,6 milioni di italiani con il 12,7% ed il 14,3%. Il venerdì, Era Ora incolla davanti allo schermo un milione e mezzo di persone col 13,1%. La riproposizione di Imma Tataranni della domenica, infine, tiene compagnia ad 1,8 milioni di italiani con il 14,9%.

Negativa la prima settimana di Watson

Spostando le attenzioni su Canale 5, il 18 agosto lo speciale Vasco Rossi I magnifici 7 interessa 840 mila spettatori col 9,5% di share. L’esordio di Watson del martedì appassiona 1,3 milioni di persone col 12,2% di share. La seconda puntata, in onda il giovedì, è scesa al 10,5% di share con 1,2 milioni di spettatori. Mercoledì, invece, è il giorno del debutto della miniserie La Ragazza alla Pari, che ha ricevuto il 15,7% con un milione e mezzo di italiani.

Lo stesso risultato, almeno nel numero di spettatori, Canale 5 ottiene il venerdì con Only You, al 13%. Il giorno seguente, Ciao Darwin diverte poco meno di 1,5 milioni di connazionali col 15,6%. Infine, la domenica, il ritorno de La Notte nel Cuore sfiora i 2 milioni di spettatori col 16,4%.

Ascolti tv 18 24 agosto, gli altri dati

Per quel che riguarda le altre reti, nella settimana dal 18 al 24 agosto ottengono, come sempre, buoni risultati le serie One Chicago. Il mercoledì, Chicago MED è al 7,2% con 909 mila spettatori, mentre Chicago Fire del venerdì si ferma ad 860 mila telespettatori col 7,1%. Nella stessa rete, il martedì, spicca l’ottimo risultato dello Yoga Radio Estate, all’8,7% con 903 mila appassionati interessati.

Il grande affetto degli italiani per Pippo Baudo è ulteriormente dimostrato dagli ascolti dei funerali. Lo speciale del TG1 raggiunge il 25,7% di share, mentre Rete 4, con Diario del Giorno, raggiunge il 4,8%. Sempre eccezionali, infine, i risultati de La Ruota della Fortuna. Il game show di Gerry Scotti e Samira Lui supera quasi tutti i giorni i 4 milioni di telespettatori. La giornata record è quella del giovedì, con il format che raggiunge i 4 milioni e mezzo di italiani, con il 29,3%.