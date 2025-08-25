Lunedì 25 agosto torna in onda, con nuove puntate, Un Posto al Sole, che proseguirà per tutta la stagione 2025-2026. La soap opera è proposta su Rai 3. Quella al via oggi è la trentesima stagione.

Un Posto al Sole 2025-2026, le riprese a Napoli

Un Posto al Sole 2025-2026, come di consueto, sarà in programmazione per tutta la durata della stagione televisiva, fino ad agosto 2026. Gli appuntamenti occupano la fascia dell’access prime time della terza rete della TV di Stato, partendo alle ore 20:50, dal lunedì al venerdì.

Numerosi, come sempre, i registi che lavorano alla soap. Fra gli altri, è coinvolto Giosuè De Falco. Le riprese, come al solito, si concentrano a Napoli. La società che ha curato la realizzazione del titolo è la Fremantle.

Le puntate, oltre che in televisione, sono fruibili anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play. Confermata la quasi totalità del cast della passata stagione. Fra le principali novità spicca l’arrivo di Whoopi Goldberg. L’attrice statunitense, tuttavia, dovrebbe debuttare solamente il prossimo febbraio.

La trama di lunedì e martedì

Nella prima puntata di Un Posto al Sole 2025-2026, sono passate due settimane dall’inizio della pausa ed il pubblico ha la possibilità di rivedere all’opera gli inquilini del Palazzo. Eugenio ha subito un delicato intervento chirurgico ed al suo fianco c’è Viola. Intanto, Micaela fa ritorno in città.

Durante l’episodio del martedì, Gianluca prende la decisione di lasciare la Terrazza pur di non incontrare suo padre. Luca, non appena viene a saperlo, lo convince a prendere una scelta sorprendente. Viola continua a badare ad Eugenio e tale vicinanza crea non pochi problemi in Damiano.

Un Posto al Sole 2025-2026, cosa succede nel resto della settimana

Durante Un Posto al Sole di mercoledì, il ritorno di Antonio convince Viola a metterlo al corrente delle condizioni del padre. Tutto ciò alimenta ulteriormente le tensioni già presenti con Damiano. Intanto, Manuela si riscopre essere gelosa di Niko.

Giovedì 28 agosto, invece, Un Posto al Sole non va in onda. Su Rai 3, al posto della soap, sono trasmesse le finali di Zurigo della Diamond League. L’episodio è recuperato il giorno seguente, venerdì 29 agosto, quando la serie è visibile dalle 20:45 alle 21:40. Marina, al ritorno dalle vacanze, cerca di convincere Antonietta a vendicarsi di Gennaro. Insieme, mettono a punto un piano che prevede di registrare l’uomo e spingerlo a confessare il suo coinvolgimento nell’omicidio di Assane. Tutto sembra procedere per il meglio, ma un imprevisto rischia di rendere vani gli sforzi delle protagoniste.