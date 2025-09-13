Dall’8 al 12 settembre c’è stata la prima settimana di messa in onda dei vari format del daytime invernale Rai e di seguito vi forniamo una prima analisi degli ascolti. Fra i confronti più attesi c’era quello fra Vita in Diretta e la novità Dentro la Notizia, assolutamente vinto da Alberto Matano.

Daytime Rai ascolti prima settimana, la mattina

Fra le novità principali del daytime Rai c’è, senza dubbio, 1mattina news con Tiberio Timperi e Maria Soave. Il programma, al via tutti i giorni alle 06:00 del mattino, ha debuttato al 16,3%, migliorando il 13,7% di dodici mesi fa. Il risultato dell’esordio è stato sostanzialmente confermato, ondeggiando fra il 15 ed il 16%.

Unomattina e Storie Italiane, invece, sono partiti più bassi della concorrenza Morning News. L’8 settembre, Ossini e Ferolla hanno tenuto compagnia al 20,8% ed al 18,7% (nella prima parte), mentre Canale 5 ha toccato il 21%. La rete ammiraglia del Biscione, con il format estivo (Mattino Cinque News riprenderà solamente il 15 settembre), ha vinto nettamente la sfida della mattina anche il mercoledì e giovedì.

I risultati di Antonella Clerici e Caterina Balivo

Gli ascolti della prima settimana in compagnia del daytime Rai invernale continuano a sorridere alla concorrenza nella tarda mattinata. La seconda parte di Storie Italiane ed È sempre mezzogiorno hanno chiuso le prime cinque puntate con una share media rispettivamente del 15,92% e del 17,44%. Su Canale 5, i primi cinque appuntamenti di Forum con Barbara Palombelli hanno toccato una media del 18,4%, tenendo dunque a debita distanza gli avversari diretti.

Nel pomeriggio, in attesa della partenza di Amici e Uomini e Donne, sulle reti Rai sono ritornati La Volta Buona con Caterina Balivo ed Ore 14 con Milo Infante. Il primo show, in onda sulla rete ammiraglia dalle 14:00, ha ricevuto una media share di poco superiore al 13%. Il secondo format, dedicato alla cronaca e visibile su Rai 2, ha invece informato il 6,7% degli spettatori. Tornando su Rai 1, dalle 16:00 è tornata, con una nuova stagione, la soap Il Paradiso delle Signore. I primi cinque episodi sono stati premiati con il 15,4% di share.

Daytime Rai ascolti prima settimana, la sfida Vita in Diretta e Dentro la Notizia

Ma è nel pomeriggio che è andata in scena una delle sfide tv più attese. Alberto Matano con Vita in Diretta, in onda su Rai 1 dalle 17:05 alle 18:45, ha affrontato la novità Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi, che invece presidia la fascia oraria dalle 16:45 alle 18:45.

Osservando i dati, il verdetto è chiaro: Alberto Matano continua a confermarsi leader indiscusso del pomeriggio. Il suo rotocalco, escludendo la breve anteprima, sfiora il 21%. La concorrenza, nella prima e seconda parte, è invece ferma al 17% e al 14,6% di share.

Infine, dall’8 al 12 settembre è andata in scena la prima settimana di programmazione tv di BellaMa. La trasmissione di Rai 2 ha ricevuto il 4,7% ed il 5,6% rispettivamente nel primo e secondo segmento.