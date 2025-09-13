Nella puntata di venerdì 12 settembre 2025 di Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1, c’è stato un nuovo cambio al vertice: dopo sole tre puntate da campionesse, infatti, Le Stefanelle sono state sconfitte da I Doppia Coppia. La squadra è composta da Luca, Serena e Samuele. Vengono, inoltre, da Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Il nome della squadra, peraltro, nasce da un curioso legame familiare. Infatti, Serena è la sorella gemella di Luca. E, allo stesso tempo, è la fidanzata di Samuele. Da qui, quindi, il nome “Doppia Coppia”.

La sfida contro Le Stefanelle

Le Stefanelle, in particolare, erano composte da Ylenia, Debora e Daniela da Firenze. Avevano, peraltro, conquistato il titolo battendo i campionissimi Smamma. Tuttavia, non erano mai riuscite a vincere all’Ultima Catena. Nella puntata del 12 settembre, infatti, la sfida è stata molto combattuta. Entrambe le squadre, infatti, hanno totalizzato 8 parole all’Intesa Vincente. Di conseguenza, si è reso necessario uno spareggio molto teso. In questo frangente, I Doppia Coppia hanno indovinato la parola decisiva in soli 4 secondi. Invece, le ex campionesse purtroppo hanno sbagliato la definizione, perdendo il titolo.

Doppia Coppia Reazione a Catena: parola “Molle” e vincita da 29.000 euro

I Doppia Coppia, quindi, sono arrivati all’Ultima Catena con grande merito. Avevano, peraltro, un montepremi iniziale di ben 116.000 euro. Durante il gioco, tuttavia, hanno commesso un solo errore. Il montepremi, di conseguenza, è stato dimezzato una sola volta a 58.000 euro. Successivamente, hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento per avere un aiuto in più. Pertanto, il montepremi finale è sceso a 29.000 euro.

Gli indizi a loro disposizione erano i seguenti:

Lento

Scatto

Terzo elemento: Contrasto

La parola da trovare, inoltre, doveva iniziare con “Mo” e finire con “e”. Dopo una breve riflessione, la risposta scelta è stata “Molle”. Questa, peraltro, si è rivelata corretta. Ha garantito, quindi, al trio una fantastica vincita. Hanno portato a casa 29.000 euro in gettoni d’oro.

Chi sono I Doppia Coppia, campioni di Reazione a Catena?

Per conoscere meglio i nuovi campioni, ecco qualche dettaglio in più. Luca, infatti, è il più razionale del gruppo. Si mostra, peraltro, sempre preciso e molto metodico. Invece, sua sorella Serena è la mente creativa. È capace, infatti, di intuizioni rapide e brillanti. Infine, Samuele è il membro più riflessivo e strategico. Ha, inoltre, una fortissima intesa con la sua fidanzata Serena. Il trio, quindi, ha mostrato una sintonia naturale. Questa è, peraltro, frutto di legami familiari e di una profonda amicizia. La loro comunicazione, infatti, è stata fluida, efficace e priva di esitazioni.

Prospettive future

Con il titolo di campioni e una prima, importante vincita, I Doppia Coppia sono pronti. Torneranno, infatti, nella prossima puntata per difendere il loro posto. Il pubblico, peraltro, ha già mostrato grande simpatia per loro. Ha apprezzato, in particolare, il loro stile sobrio ma affiatato. Molti spettatori sui social, infatti, hanno commentato la loro intesa. L’hanno definita, peraltro, “perfetta e molto spontanea”. Si preannuncia, quindi, un percorso potenzialmente lungo e ricco di successi.