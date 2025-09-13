Piccolo ragazzo di montagna è il film racconto per famiglie del 2015. Lo dirige Xavier Koller. Andrà in onda su Tv2000 il 13 settembre 2025 alle 21:10. Tratto dal classico svizzero Schellen-Ursli, questa pellicola è una favola moderna. È ambientata nelle Alpi svizzere. Affronta con delicatezza i temi della povertà, del coraggio e della dignità.

Regia, produzione e protagonisti del film Piccolo ragazzo di montagna

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Xavier Koller. Lui è un vincitore del Premio Oscar per Viaggio della speranza. Invece, la produzione è curata da Frenetic Films. Ha sede in Svizzera. Lavora in collaborazione con SRF e Teleclub. I protagonisti principali di questa storia sono Jonas Hartmann e Marcus Signer. Con loro ci sono anche Tonia Maria Zindel e Julia Jeker. Il racconto mescola avventura, tradizione e formazione.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione nelle campagne svizzere. Le riprese si sono svolte nella bassa Engadina. Hanno utilizzato i villaggi di Guarda, Scuol e Ftan. Le location alpine offrono paesaggi mozzafiato e molto autentici. Sono perfette per raccontare la vita rurale e le tradizioni locali.

Trama del film Piccolo ragazzo di montagna

Ursli (Jonas Hartmann) vive con i suoi genitori in una fattoria di montagna. Si trovano nella bassa Engadina, in Svizzera. Qui aiuta la famiglia lavorando duramente all’alpeggio. Dopo una stagione difficile, la famiglia si indebita. Devono dei soldi al droghiere del villaggio. Di conseguenza, Ursli è costretto a rinunciare alla sua amata capretta Zilla. Durante il corteo tradizionale di Chalandamarz, riceve una campanella minuscola. Questo lo rende oggetto di scherno tra i suoi coetanei. Per riscattarsi, decide di affrontare la montagna in pieno inverno. Vuole recuperare la grande campana che era appartenuta a suo nonno. Sarà un gesto di coraggio che simboleggia il passaggio dall’infanzia alla maturità.

Spoiler finale

Nel finale, Ursli riesce a recuperare la grande campana. Torna al suo villaggio, dove viene accolto con rispetto e ammirazione. La sua incredibile impresa, di conseguenza, diventa leggenda. La comunità riconosce il valore della sua grande determinazione. L’opera si chiude con il corteo di Chalandamarz. Lì, Ursli guida il gruppo con la sua grande campana. È finalmente fiero di sé e accettato da tutti.

Cast completo del film Piccolo ragazzo di montagna

Per concludere, il cast è composto da attori svizzeri e tedeschi. Offrono interpretazioni sincere e molto coinvolgenti.