Gli ascolti tv della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre sorridono a Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato ha beneficiato di una crescita diffusa dei suoi show di intrattenimento di prima serata.

La settimana è iniziata il 29 settembre, quando il primo appuntamento di Blanca 3 riceve un ottimo 23% di share con 3,8 milioni di spettatori. Inossidabile certezza sono le repliche de Il Commissario Montalbano, che il martedì ed il mercoledì sono al 18,5% ed al 16,5% con 2,9 e 2,5 milioni di persone. Dati che permettono allo storico titolo di vincere contro la concorrenza.

Sono 3 milioni i telespettatori che, il giovedì, hanno scelto La Ricetta della Felicità, al 18,3%. Da segnalare la crescita, il venerdì ed il sabato, di Tale e Quale Show e di Ballando con le stelle. Il format di Carlo Conti sfonda la soglia dei 3 milioni di persone, con il 19,9%. Lo stesso numero di spettatori medi lo registra il talent di danza di Milly Carlucci, al 25,7%. Stabile, al 18,5%, la fiction Balene Amiche per sempre, che ha interessato, la domenica, 2,8 milioni di persone.

Su Canale 5 occhi puntati sul debutto del Grande Fratello

Passando in rassegna gli ascolti tv di Canale 5, tutta l’attenzione era rivolta sul Grande Fratello. Il reality show, guidato da Simona Ventura, segna un debutto discreto, raggiungendo il 20,4% con 2,8 milioni di persone. Ulteriore calo, invece, è registrato da Buongiorno Mamma, il martedì al 14,4% con 2,1 milioni di spettatori. Leggermente meglio fa Io Canto Family, che ha divertito 2,3 milioni di italiani con il 15,9%.

Non brillantissimi i risultati delle soap turche. La Notte nel Cuore, proposta il giovedì e la domenica, si ferma rispettivamente al 16,3% ed al 15,9%. Ancora peggio fa Tradimento al venerdì, al 14,8% con 2,1 milioni di appassionati. Sempre leader, il sabato, Tu Si Que Vales. Lo show con Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi supera i 3,9 milioni di persone con il 26,8%.

Ascolti tv 29 settembre 5 ottobre, NOVE riparte con Crozza e Fazio

La settimana dal 29 settembre al 5 ottobre dà segnali importanti per quel che concerne NOVE. Sulla rete Discovery sono ricominciati due show di punta, ovvero Fratelli di Crozza e Che tempo che fa. Il primo ha segnato un buon 5,1% con poco meno di 900 mila spettatori. Quello guidato da Fazio, nella prima e seconda parte, è all’8,4% ed al 6,9%.

Sempre bene, su Rai 3, Chi l’ha visto? (all’8,6%) e Lo Stato delle Cose (al 5,8%), con Massimo Giletti ancora sopra (seppur di poco) al concorrente Quarta Repubblica (al 5,6%). Eccezionali, poi, i risultati dell’informazione di La7. Con DìMartedì (all’8,3%) e Piazzapulita (al 7,8%), in onda il martedì e giovedì, è la terza rete più vista della serata. Il venerdì, con l’8,1% di Propaganda Live, è la quarta rete migliore, dopo le ammiraglie e Rete 4, trainata dal sempre ottimo Quarto Grado (al 9,3%).

Non ingrana, infine, Freeze. Il game di Nicola Savino e Rocio Munoz Morales, il martedì, è al 3,8%.