Dopo vari rinvii, si riaccendono i riflettori sulla piazza più popolare di Rai 2. Lunedì 6 ottobre, infatti, prende il via I Fatti Vostri 2025-2026.

I Fatti Vostri 2025-2026, la 36esima edizione del programma

I Fatti Vostri, nella stagione televisiva 2025-2026, giunge all’importante traguardo della 36esima edizione. Il programma, fra i più longevi della televisione italiana, è ideato da Michele Guardì.

Gli appuntamenti, come di consueto, sono visibili tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:10 e fino alle 13:00, quando la linea passa al TG2. Oltre che in televisione, è possibile fruire delle puntate anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Numerose le novità che attendono gli spettatori. La prima riguarda lo studio: il format, infatti, è proposto in diretta dal TV3, studio che fino allo scorso anno ospitava La Volta Buona. Nuova è poi la scenografia, pensata per offrire al pubblico uno spazio ancora più accogliente.

Arriva Flavio Montrucchio, oramai nuovo volto Rai

Ma la principale novità de I Fatti Vostri 2025-2026 riguarda la conduzione. Alla confermata Anna Falchi, che partecipa al programma per il quinto anno consecutivo, si aggiunge un nuovo protagonista, chiamato a sostituire Tiberio Timperi. Stiamo parlando di Flavio Montrucchio, per anni volto di Discovery, dove ha guidato Primo Appuntamento e i suoi vari spin off. Per il presentatore si tratta di un impegno che, oramai, lo trasforma in un volto fisso della Rai, dopo l’avventura con Linea Verde Estate e Cook 40.

A fronte di varie novità, rimane ben saldo l’obiettivo di fondo de I Fatti Vostri. Il format, infatti, si concentra sulle storie di persone comuni e personaggi noti, attraverso un racconto che intreccia attualità, cronaca e curiosità. Non mancano, inoltre, gli ospiti fissi e le rubriche storiche più seguite, che toccano vari temi, compresi quelli della cucina. Previsto l’arrivo di un nuovo gioco telefonico, che coinvolge direttamente i telespettatori da casa, per rendere la piazza ancora più partecipata e interattiva.

I Fatti Vostri 2025-2026, i motivi che hanno portato al rinvio del debutto

Il 6 ottobre, dunque, inizia ufficialmente l’edizione 2025-2026 de I Fatti Vostri. Si tratta di uno degli ultimi format a partire per quel che concerne il daytime della TV di Stato.

Il debutto del rotocalco quotidiano, inizialmente, era previsto il 29 settembre scorso. Tuttavia, la Rai ha deciso di far slittare di altri sette giorni la partenza della trasmissione. Le motivazioni dietro tale scelta riguardano gli ultimi preparativi per finalizzare la nuova scenografia.